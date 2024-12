Sale a la luz el gran problema de Carlos Alcaraz en el tenis: «Es horrible…»

Carlos Alcaraz es uno de los mejores tenistas del mundo, pero como todos tiene sus altibajos. La ex tenista Andrea Petkovic habló sobre el verdadero problema del pupilo de Juan Carlos Ferrero, que según ella explica este bajón del ganador de Roland Garros y Wimbledon este curso en el tramo final de temporada.

Tras la derrota en la final de los Juegos Olímpicos, el murciano pegó un pequeño bajón. Parecía que resucitaba cuando ganó a Jannik Sinner en aquella final de Pekín, que fue una auténtica oda al tenis, de los mejores partidos que nos han regalado los dos grandes dominadores del circuito a día de hoy. Está claro que si Alcaraz está a su mejor nivel hay muy pocos capaces de poder ganarle, pero el problema viene cuando no es capaz de sacar su mejor tenis.

Petkovic cree que Carlitos muestra una gran diferencia entre su mejor y su peor nivel. Cuando está bien es el mejor, pero cuando no tiene su día le cuesta mucho sacar los partidos adelante. «Cuando no está bien, su tenis es horrible», cuenta la que fuera número siete del mundo y semifinalista de Roland Garros en 2014. No habla una cualquiera, lo hace una histórica del tenis femenino.

«El único problema que veo en Carlos es que no tiene plan B», comenzó diciendo la germana, para luego explicar que «eso es algo muy necesario y que el resto de sus rivales sí poseen». «Sinner, Djokovic o Zverev saben jugar de formas distintas en función de sus sensaciones; diría que hasta Fritz tiene ese plan alternativo», comentó en el podcast The Rennae Stubbs, en unas declaraciones recogidas por tennis365.

Un tenista irregular

«Lo que a él le ocurre es que cuando está a su nivel más alto es el mejor jugador del mundo, pero cuando no está bien, su tenis es horrible. Se desordena, comete muchos errores, no es capaz de pelotear de fondo de pista, hace dobles faltas…», explicó la ex tenista alemana durante la entrevista.

Petkovic le achaca a Carlos Alcaraz que es un tenista muy irregular, y para reflejar sus palabras pone como ejemplo un tenista del nivel de Jakub Mensik contra el que nunca ha jugado: «Creo que Sinner jamás podría perder contra un tenista como ese, pero por contra, veo factible que Carlos cayera derrotado ante él si no tiene un día inspirado». La ex tenista alemana considera que esa es la gran asignatura pendiente del español.

Además, la ex número siete del mundo considera que Alcaraz tiene mucho margen de mejora en ese campo. Quizás sea por su juventud (21 años), pero lo cierto es que a Carlitos le cuesta ganar partidos ante rivales duro cuando no está a su mejor nivel. Petkovic ha abierto un debate con estas palabras, pero lo que es seguro es que el número tres de la ATP está trabajando con Ferrero para mejorar sus puntos débiles, para llegar lo mejor posible al inicio de la próxima temporada, en busca de recuperar el trono del tenis mundial en 2025.