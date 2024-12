McEnroe señala el punto débil de Alcaraz que más le preocupa: «Lo van a volver loco y se va a frustrar»

A John McEnroe, legendario tenista estadounidense, nunca le gustó perder. Tampoco ahora, pese a que hace tiempo -18 años- que decidió cambiar la raqueta por el micrófono y la pista por el plató. Fue figura de un tenis extinto, cuyo carácter le llevó a ganar cuatro US Open y tres Wimbledon, además de tres ATP Finals. Hoy en día su cuerpo todavía supura tenis por los cuatro costados.

Le mueve la pasión por jugar, por disfrutar del deporte desde otro lado y por ver. Sobre este último escenario le gusta observar a los mejores coreógrafos. Y Alcaraz es uno de ellos. McEnroe nunca ha escondido su predilección por el murciano. Al contrario, en más de una y de dos intervenciones se ha encargado de sacarlo a la palestra.

«Único». «Emocionante». «Atlético». «El más divertido». Han sido algunos de los piropos que ha arrojado sobre Carlitos. El estadounidense ha pasado revista a una temporada, la del murciano, en la que ha precintado dos Grand Slam -Wimbledon y Roland Garros- aunque ha sido reincidente con el irregular final de temporada.

«Es el mayor talento que he visto en los últimos 20 años, el que más placer da al verle jugar. Seguramente no hayamos visto nada así con la edad que tiene», inició McEnroe en el podcast Served, que publica semanalmente otro ex tenista estadounidense, Andy Roddick.

Inmediatamente después de la caricia, llega el bofetón. «Lo que me preocupa es su estatura, sensiblemente menor a la de sus máximos rivales. Va a jugar siempre ante tipos que sacan desde una atalaya y que obtienen muchos puntos gratis con ese golpe. Lo van a volver loco, creo que se puede frustrar. Ya le ha pasado en alguna ocasión. En todo caso, ojalá me equivoque y pueda seguir reinando. Sigo creyendo que ganará, como mínimo, diez títulos de Grand Slam, lo cual sería impresionante», añadió el ex tenista.

«Ahora hay muchos jugadores de dos metros o que los rozan. Y encima cuentan con una tecnología de raquetas con la que pueden darle un 40% más de potencia que antes. Y las cuerdas también han evolucionado para dar efectos que nosotros ni habíamos escuchado. Golpean a la pelota de una manera totalmente diferente. A mí me encanta ver el tenis y cuando veo partidos antiguos me parece que están a cámara lenta. Es triste, pero es que la velocidad del juego es probablemente el cambio más grande que ha habido en el tenis», sentenció el estadounidense.