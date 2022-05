Carlos Sainz ha dado por buena su segunda posición de salida en el Gran Premio de Miami, sobre todo después del accidente que sufrió el viernes durante los entrenamientos libres y que le hizo afrontar con mucha prudencia la sesión de clasificación.

Satisfecho con la clasificación

«No ha sido fácil, la verdad. Desde la tercera sesión de libres me lo he tomado con calma después de tener un golpe ayer que no acabé de entender muy bien. Eso quita confianza, pero en la he ido recuperando y en la Q3 he vuelto más o menos a donde quería estar, haciendo unos sectores bastante buenos. Me faltaba mucho en la última curva. He intentado hacer una cosa diferente para ver si lo recuperaba, pero no ha funcionado. De todos modos es buen progreso y un buen sitio para empezar mañana».

Una salida difícil

«Habrá que ver qué tal está el lado sucio por el que salgo yo porque en este circuito la zona fuera de la trazada está muy sucia. Hera importante hacer una buena clasificación y nos hemos puesto en la pelea de cara a mañana. Todavía no sé cómo va el coche con carga de gasolina alta y voy a ciegas a la carrera, pero ya he pasado por esto y lo voy a intentar», dijo en declaraciones a DAZN.