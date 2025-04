Sainz señala a Williams por su incidente con Hamilton: «Espero que no me sancionen porque no me avisaron»

Carlos Sainz analizó su actuación en la clasificación del Gran Premio de Japón, en la que además del rendimiento entra esa acción en la que impidió a Lewis Hamilton circular con normalidad, llegando a sacarle levemente de la pista en plena vuelta rápida del español y de preparación en el caso del de Ferrari. El de Williams desveló que nadie le alertó de la situación real y que por eso confía en no ser sancionado con tres puestos en la parrilla, lo que le haría caer de la decimosegunda a la decimoquinta posición para la carrera de este domingo en el circuito de Suzuka (7:00 horas en España).

«Nadie me ha dicho nada y he pasado a muchos coches en mi vuelta rápida porque todos venían en un in lap (vuelta al garaje) y creíamos que Hamilton era uno de ellos. Empezando la vuelta 1 no me lo han dicho que se estaba preparando para empujar, está claro que no me han avisado y no me he podido quitar», comenzó, explicando ese incidente con Hamilton que le puede costar tres puestos de penalización.

«Muy ajustado, pero la verdad es que hoy iba mucho más rápido y cómodo que en China, sobre todo en esa última vuelta para pasar a Q3. En el último sector me ha faltado, con un poco de tráfico y cosas por ajustar. El progreso que se ha hecho es positivo. Siguen faltando cositas, pero estamos mucho más cerca», afirmó tras esta tercera qualy del Mundial de Fórmula 1 2025.

Sainz se mostró satisfecho con los avances, pero infeliz por no avanzar hasta la Q3: «Todavía no voy cómodo al 100%. Entiendo mejor el coche y cómo hay que conducirlo y por eso estoy yendo más rápido. Hoy podría haber hecho una vuelta un par de décimas más rápida que me podría haber hecho pasar a Q3. Contento por el progreso, pero disgustado por no hacerlo».

Sainz apela a la falta de comunicación de Williams

«Espero que no me sancionen porque nadie me ha avisado. Los comisarios cuando ven eso son más benévolos, Hamilton ha pasado a Q3… Espero que eso ayude», zanjó acerca de esa posible sanción.