Carlos Sainz ha logrado su primer pole como piloto de Fórmula 1 en el Gran Premio de Silverstone. Tras bajarse del coche, el piloto madrileño ha declarado estar muy feliz y ha agradecido el apoyo de los fans que han acudido al circuito de Silverstone.

Primera pole

«Gracias a todos los aficionados por estar aquí con la lluvia. Ha sido una buena vuelta, pero tenia muchos problemas con el agua de la pista. Al final he podido hacer una buena vuelta y la pole me ha pillado por sorpresa»

Opciones de victoria

«Creo que sí. El ritmo ha sido bueno durante todo el fin de semana. Hemos corregido los errores para la clasificación y si mantenemos el nivel, estaremos ahí, aunque hay que tener en cuenta a Verstappen y Leclerc».

Condiciones favorables

Hoy tocaba sonreír ya. Tocaba una buena alegría en unas condiciones super complicadas y que siempre me han gustado, que siempre he ido bien en toda mi carrera. ¡Qué mejor sitio que Silverstone!»

«Una vuelta muy buena»

Ha sido una sesión muy difícil. Estaba la pista súper complicada y siempre te crees que tú eres el que más sufre. Luego, se ve que los demás estaban sufriendo igual o más que yo con esas ruedas, con esa cantidad de agua. Sinceramente era muy complicado tener el coche en pista sin hacer un trompo. Luego, ha sido una vuelta limpia sin muchos errores, que aquí siempre se cometen. Me he quedado sin batería en la recta de atrás y he perdido dos o tres décimas y creía que no iba a ser suficiente, pero la vuelta ha debido ser bastante buena».