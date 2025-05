Roland Garros se rinde a su ‘rey’: hasta Djokovic estará en el homenaje a Nadal

Ha llegado el gran día, ese que todos estaban esperando, el día en el que Roland Garros se rendirá a su rey. La Philippe Chatrier se vestirá de gala en su primer día para homenajear al mejor jugador que ha pasado por esa pista, el 14 veces ganador de este torneo. Rafa Nadal recibirá su mas que merecido homenaje y allí estarán sus grandes rivales, como Novak Djokovic, para aplaudirle y brindarle el recibimiento que se merece.

Roland Garros podría llamarse perfectamente el torneo Rafa Nadal, ya que lo ha ganado en 14 de las 19 ocasiones que ha participado. Tan sólo tres rivales han sido capaces de derrotar al rey de la tierra batida en su jardín favorito: Robin Soderling, Novak Djokovic en dos ocasiones y, el último, Alexander Zverev. La otra vez que no pudo ganarlo fue en 2016, cuando se retiró en tercera ronda, antes de jugar contra Marcel Granollers, por unos problemas en la muñeca.

Hasta su aparición el año pasado, donde la fortuna no le sonrió y se enfrentó con Zverev en primera ronda, Nadal solamente había perdido tres veces en Roland Garros y dos de ellas habían sido con Djokovic (2015 y 2021). La otra fue ante un excelso Soderling en 2009. De hecho, ese año el tenista sueco llegó a la final y perdió con Roger Federer en tres sets. Precisamente, el helvético, gran amigo del balear, también estará en el acto de homenaje al 14 veces ganador del Grand Slam parisino.

Nadie ha querido perderse esta cita tan importante. Está previsto que todos los integrantes del famoso Big Four (Federer, Djokovic y Murray) presencien en directo el sentido homenaje que París tiene preparado para su rey. Ya se vio en los Juegos Olímpicos el amor que le tiene esta tierra al mejor tenista español de todos los tiempos, al hacerle partícipe de la ceremonia de inauguración, siendo uno de los portadores de la antorcha olímpica.

Una ceremonia muy enigmática

Después de que el año pasado Rafa Nadal no pudiera despedirse como se merece una leyenda como él, Roland Garros ha decidido prepararle un homenaje a la altura con Djokovic, Federer, Murray presentes en el homenaje que arrancará en torno a las 18 horas de esta tarde. No obstante, nada de esto es oficial, ya que desde la organización lo están llevando todo muy en secreto y no han desvelado detalles de cómo será dicha ceremonia, aunque a buen seguro que será muy especial.

Djokovic viene de ganar su título número 100 en Ginebra este domingo, pero ha viajado rápidamente a París para poder estar presente en el acto de homenaje a Rafa Nadal. El serbio y el español han firmado una de las grandes rivalidades de este deporte, se han enfrentado en 60 ocasiones con un balance de 31-29 para el de Belgrado tras su triunfo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pero la rivalidad se queda en la pista y ahora es momento de mostrar sus respetos al mejor jugador de la historia de la superficie de polvo de ladrillo. Nadie ha ganado tanto como él aquí, cada vez que llegaba la gira de tierra batida se convertía en un muro prácticamente indestructible. Ahora, una vez retirado, París quiere darle el homenaje que se merece la mayor leyenda que ha pisado la Philippe Chatrier y la persona que más veces ha levantado ese título al cielo de la capital francesa.