Robert Moreno habló tras el empate que el Granada pudo sacar del Camp Nou al empatar frente al Barcelona 1-1 en el partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga Santander. El técnico nazarí, sabiendo que Ronald Koeman está siendo muy discutido, se dejó querer por la entidad azulgrana.

«El día que me llame el Barça vengo de rodillas». Así de tajante se ha mostrado el ex seleccionador de España cuando le preguntaron por la posibilidad de sentarse en el banquillo del Camp Nou como técnico culé. Robert Moreno siempre se ha declarado aficionado del Barcelona y no ha querido ocultar esa ilusión por dirigir al conjunto azulgrana.

Estas palabras de Robert Moreno sorprendieron ya que antes aseguró que tenía «respeto» por Ronald Koeman y por ello no iba a opinar sobre esta hipotética situación. Además, expresó que se encuentra muy cómodo, contento y que está muy «centrado» en el Granada.

Además, también habló sobre el encuentro en el que su equipo volvió a sumar un punto pese a tener el triunfo prácticamente en el bolsillo. «Ha estado muy cerca la victoria, pero me quedo con el espíritu del equipo», explicó en Onda Cero Robert Moreno. «Sacar un punto es como sacar una victoria», añadió.