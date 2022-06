Álex Rins ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del Gran Premio de Cataluña de MotoGP. Al igual que su compañero, Joan Mir, el catalán está buscando equipo ante la espantada de Suzuki, pero todavía no tiene nada cerrado con nadie. El piloto español cree que hay muchos pilotos negociando su futuro y eso provoca que todavía no haya acuerdo con nadie, pero él es optimista sobre su continuidad en la categoría reina.

«Yo me veo, tenemos el nivel y tenemos el potencial, y si no es en una marca o en un equipo que me gustaría será en otro. Al final todo esto ha cogido por sorpresa a muchos equipos y quizás es la razón por la que se está tardando un poco más, pues al final, por poner un ejemplo y de lo que más se habla: que Mir pueda ir a Honda. No sé si en los planes de Alberto Puig o de Takeo Yokoyama estaba coger o interesarse por Mir, pero creo que todo esto ha cogido a todos un poco por sorpresa y yo soy sincero, hemos hablado pero un contrato cerrado encima de la mesa creo que no lo tiene nadie», comentó.

Respecto a sus preferencias, el todavía piloto de Suzuki reconoce que es una decisión difícil porque el Mundial está muy igualado: «Viéndolo desde fuera, porque desde dentro no lo puedo ver, no estoy en esa situación, sinceramente me costaría dar una respuesta a esta pregunta, porque es una decisión difícil y digo esto porque tanto Aprilia como Ducati, Yamaha, o KTM, quizás KTM no está demostrando el hecho de poder ganar carreras, pero el resto de las marcas están demostrando poder ir muy rápido y están ganado carreras, el nivel que hay ahora en MotoGP es muy alto».

«¿De qué colores me gustaría verme el año que viene? No lo sé, no lo sé, y sinceramente hay momentos en los que piensas, pero prefiero no pensar mucho ya que te distrae rápido», insistía Álex Rins que analizó las diferentes marcas una por una y se deshizo en elogios hacia Aprilia y Aleix Espargaró por el gran trabajo que están realizando.

«Lo que más me gusta de Aprilia es el salto hacia adelante que han dado. Llevan muchos años trabajando con Aleix y la verdad es que se parecen mucho a Ducati en la forma de trabajar, de traer cosas para probar, piezas nuevas, muchos test y mucha implicación, al igual que Ducati, mientras que Yamaha es una moto que tiene mucha reacción, quizás este año están pecando un poco de falta de motor, pero se ve a Fabio luchando, trabajando y la moto no va nada mal», indicó el piloto español.