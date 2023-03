Ridículo Dallas y Doncic contra un equipo que lleva meses haciendo tanking

Por primera vez desde el mes de noviembre, Dallas Mavericks está fuera de los Play-Offs e incluso del Play-In tras cosechar un ridículo derrota ante Charlotte Hornets. El equipo de Carolina del Norte lleva tiempo perdiendo a propósito en la NBA en un termino acuñado como tanking y ganaron casi sin querer a unos tejanos que están sin rumbo desde la llegada de la estrella Kyrie Irving.

Todo apunta a que el que fuese campeón de la NBA con LeBron James en Cleveland ha dinamitado el vestuario sin dejar prisioneros. Doncic habría sido la primera víctima de las locuras de un Irving que ha dejado sentir su impacto negativo en Dallas con siete derrotas en los últimos 10 encuentros disputados.

Ante unos Hornets sin tres de sus jugadores principales y en proceso de venta por parte de Michael Jordan, Dallas no hizo ni el ademán de aparecer perdiendo por ocho puntos –109-117– en casa en un encuentro en el que fueron a remolque desde el primer periodo. El equipo tejano podría tomar medidas drásticas para intentar cambiar su rumbo apuntando a un cambio de entrenador.

El hecho es que apenas quedan ocho partidos para que termine la temporada regular y por primera vez en mucho tiempo Dallas está fuera de los puestos que dan acceso a la postemporada. Equipo como Lakers o Thunder les han pasado por la derecha ocupando su puesto en la clasificación.

Después de ser finalistas la pasada temporada en la Conferencia Oeste, todo apunta a que Dallas no podrá reeditar sus éxitos con un Doncic cada día más enfadado. «Es realmente frustrante. Puedes darte cuenta conmigo en pista. A veces no siento que sea yo, simplemente estoy ahí fuera, ¿entiendes? Solía divertirme mucho, sonriendo en la cancha, pero ha sido muy frustrante por muchas razones, no solo por el baloncesto», zanjó el esloveno.