La revolución arbitral con las tarjetas ya está aquí: las cartulinas se muestran… ¡con un teléfono móvil!

El fútbol sigue dando pasos hacia la modernización y la última novedad llega desde Uruguay, donde los árbitros han comenzado a probar un sistema que puede cambiar una de las imágenes más reconocibles de este deporte. Las tradicionales tarjetas amarillas y rojas de cartulina han dejado paso a un dispositivo electrónico con apariencia de teléfono móvil que permite mostrar las amonestaciones y expulsiones a los futbolistas. La nueva herramienta ya ha debutado en un partido oficial y busca agilizar el trabajo de los colegiados dentro y fuera del terreno de juego.

El estreno tuvo lugar este jueves en el encuentro entre Nacional y Rentistas, correspondiente a la Copa AUF Uruguay. El árbitro Eduardo Varela fue el encargado de utilizar la denominada tarjeta virtual, una innovación que llamó la atención de los aficionados y que dejó atrás, al menos durante esa prueba, un gesto habitual e instalado en el imaginario futbolístico: sacar la cartulina del bolsillo. El primer jugador amonestado con este sistema fue Juan Pablo Plada, de Rentistas, en el minuto 12 del encuentro, que terminó con victoria por 3-0 para Nacional. También se estrenó la tarjeta roja, que en esta ocasión fue a parar al local Nahuel Gelos.

El funcionamiento de esta tecnología es más sencillo de lo que se puede presuponer. El aparato cuenta con dos botones, uno amarillo y otro rojo, que permiten mostrar en pantalla el color correspondiente a la sanción. Sin embargo, su utilidad va mucho más allá de sustituir las cartulinas tradicionales. El árbitro también puede seleccionar al futbolista sancionado y dejar registrada la incidencia en el propio dispositivo, lo que evita tener que apuntar manualmente los datos para introducirlos posteriormente en los sistemas informáticos de la competición. De esta forma, se busca incentivar la rápida reanudación del juego, sin la necesidad de esperar a que el árbitro realice sus anotaciones a mano.

⚠️🇺🇾 EN URUGUAY ESTRENARON LAS TARJETAS VIRTUALES PARA “AGILIZAR EL JUEGO”. El sistema registra automáticamente las sanciones en tiempo real y las carga en el COMET. ‼️ https://t.co/W1vGPCRbjj — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 16, 2026

La herramienta permite, además, anotar otras acciones relevantes del encuentro, como los cambios y los goles, con la intención de centralizar toda la información en un mismo aparato. «Parece un celular (teléfono móvil). Tiene dos botones, uno amarillo y otro rojo. Los ‘apretás’ y automáticamente se enciende con el color y te muestra todos los números de los jugadores para elegir», explicó el colegiado Eduardo Varela, en declaraciones a Carve Deportiva tras el debut de este sistema. También contempla otras situaciones como una segunda tarjeta amarilla, para advertir al árbitro de que el jugador ya había sido amonestado.

Un avance, con un problema por resolver…

La iniciativa también pretende reducir el tiempo que los colegiados dedican a redactar las actas arbitrales después de cada partido. El avance, en este caso, sería para los árbitros de categorías más modestas y fútbol base, que cada fin de semana dirigen una buena cantidad de partidos y, también, varios de manera consecutiva. El dispositivo implementado en Uruguay registra las acciones y permite trasladar la información al sistema empleado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para gestionar las actas de los encuentros

Pese a las posibilidades que ofrece, la tarjeta electrónica todavía se encuentra en fase de pruebas y necesita resolver algunos inconvenientes antes de asentarse. El principal obstáculo es la visibilidad. El dispositivo ya había sido probado en el encuentro entre Defensor Sporting y Plaza Colonia, pero los problemas de luminosidad impidieron que el árbitro principal lo utilizara con normalidad. En el partido entre Nacional y Rentistas también surgieron dudas sobre si los colores podían distinguirse correctamente desde las gradas y en televisión. La receta en la que se trabaja para solucionar este problema es incorporar una luz LED en los bordes del dispositivo.