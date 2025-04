Reválida para Musso

Cuando el Metropolitano haya entrado en ebullición y por la megafonía del estadio se reciten las alineaciones, la del Atlético poseerá un nombre pocas veces escuchado. «Y con el 1… Juan Musso». A Simeone ni se le pasa por la cabeza otro guardián para su portería. «Jugará, seguro», expreso el Cholo en la rueda de prensa previa a la vuelta de semifinales contra el Barcelona.

Musso es el portero de Copa de Simeone por delante de Oblak. Que el meta suplente en Liga sea titular en Copa es algo recurrente en la mayoría de equipos. No había sido así en el Atlético durante los últimos años en los que el esloveno lo jugaba todo. Incluso las primeras rondas, como contra el Rayo Majadahonda en la campaña 2021/202.

Los Lecomte, Moldovan y Grbic fueron relegados a un segundo plano hasta en la competición que más posibilidades de juego les ofrecía. Esta temporada el guion ha cambiado. Aunque Musso no ha disputado la titularidad a un gigante como es Oblak. El arquero argentino se ha mostrado como un sustituto de garantía, pero no ha amenazado con un sólido argumentario el trono del esloveno.

Dejó buenas sensaciones en San Mamés, cuando Oblak no pudo vestirse de corto por lesión, y a lo largo de toda la Copa del Rey. Seis partidos y cuatro porterías imbatidas. Vic (0-2), Marbella (0-1), Elche (0-4) y Getafe (5-0) se solventaron sin daño. Sólo ha recibido el gol Álvaro Merencio con el Cacereño (1-3) y el póker de goles encajado contra el Barcelona.

Siete encuentros contando el mencionado debut en Liga en San Mamés, hasta el encuentro de ida de semifinales su examen más exigente. En el Atlético están satisfechos con el rendimiento y la manera de ser de Musso. El del Barcelona será su partido de escaparate para terminar de sellar una renovación que se antoja sencilla por ambas partes.

Su cesión desde la Atalanta finaliza el próximo mes de junio y, ya que no se renovará automáticamente al no alcanzar el mínimo de partidos jugados, el Atlético deberá negociar con el conjunto italiano. Le entidad colchonera en general y Simeone en particular confían en Musso. El Cholo le ha entregado la portería sin titubeos por el escenario. Ante sí la oportunidad para que los rojiblancos regresen a una final copera 12 años después.