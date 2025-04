Azpilicueta es el líder y capitán sin brazalete del Atlético

Marzo ha sido un mes oscuro para el Atlético. Lo inició como hacía tiempo que no lo hacía, metido de lleno en las tres competiciones. Pero el paso de los días fue mermando sus aspiraciones. Primero el Real Madrid en Champions, el día del doble toque de Julián Álvarez, y después Barcelona y Espanyol con remontada y empate. «La dificultad es la mejor escuela, nunca se aprende tanto como cuando te va mal», palabra de Simeone. Y en esa escuela, Azpilicueta es un alumno aventajado.

Sus cerca de 20 años en la élite avalan la experiencia con la que ha afrontado este delicado momento de la temporada. Tanto a nivel individual como colectivo, porque se ha convertido en un pilar del vestuario. Su jerarquía le ha contribuido notablemente a revertir el estado anímico del Atlético tras los palos en Champions y Liga.

A pesar de no haber sido un indiscutible en el once inicial desde su llegada al Atlético, Azpilicueta ha demostrado ser un valioso activo tanto dentro como fuera del campo. Vestido de corto es aplicado en sus labores y cuando no, contribuye a través de su experiencia. Simeone es consciente de su importancia dentro del grupo.

«Es un futbolista extraordinario, un entrenador dentro de los jugadores. Muchas de las cosas que nos ha dicho nos ha servido para mejorar a nosotros como cuerpo técnico, admitió Simeone, destacando la importancia del jugador en el vestuario y su impacto positivo en el equipo. Contra el Espanyol fue titular y dejó su sello con el primer gol que anota en la Liga tras 132 partidos.

«Han sido demasiados», aseguró entre risas. Su experiencia y jerarquía son un soplo de aire fresco al vestuario del Atlético. Ocurrió igual cuando era jugador del Chelsea. «Con once Azpilicuetas ganaríamos la Premier», dijo Mourinho en su día y los aficionados del equipo inglés lo incluyeron en el mejor once de la historia del club de Londres.

Simeone medita volver a dar a Azpilicueta la titularidad contra el Barcelona en la vuelta de semifinales. Sus características se amoldan mejor a lo que demandará el partido con puñales como Raphinha y Lamine Yamal por los costados. Galán sufrió en Montjuic durante el choque de Liga y Reinildo parece perder terreno respecto a Azpilicueta.

Si el Atlético queda apeado de la final de Copa del Rey, verá mermadas sus opciones de levantar un título a final de temporada. «La palabra fracaso es muy amplia. Fracasa el que no lo intenta. La temporada está siendo muy buena en Champions, Liga y semis de Copa del Rey. El destino del partido a partido dictará como será la temporada. Si extraordinaria, buena o regular». Palabra de Simeone y representación de Azpilicueta, el capitán sin brazalete del Atlético.