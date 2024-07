Marcus Rashford vuelve a ser noticia por algo que no tiene nada que ver con los terrenos de juego. Al delantero del Manchester United le han retirado su carné de conducir por un plazo de seis meses. La razón de ello es que en diciembre del año pasado fue pillado mientras conducía su Rolls-Royce Cullinan por la autopista de M60, cerca de Manchester, a 170 km/h, cuando en aquel país los límites están en 112 km/h (70 millas/hora).

El futbolista de de 26 años argumentó que circulaba a esa velocidad porque se sentía perseguido y no imaginaba que se trataba de la policía, ya que el coche de la patrulla era al parecer camuflado. Sin embargo, la corte británica no ha considerado esta excusa ni le ha retirado las 1.666 libras de multa (1.979 euros) que ya le impuso en su momento. Y más teniendo en cuenta el historial de infracciones que el jugador del Manchester ha cometido en la carretera.

En septiembre de 2023 destrozó otro Rolls-Royce en un accidente de tráfico después de colisionar contra otro vehículo, aunque por suerte ninguno de los conductores y pasajeros sufrió graves daños. Poco antes, en febrero de ese mismo año, vio cómo le retiraban seis puntos del carné por haber excedido en mayo de 2022 la velocidad en el centro de Manchester en 32 km/h (20 millas/hora).

Los líos de Rashford

Hace unos meses, un nuevo escándalo sacudió Inglaterra y la Premier League. El protagonista y responsable de toda la polémica fue Rashford, al que acusaban de estar bebiendo tequila durante 12 horas en Belfast y de desmayarse a las tres de la mañana, horas antes de que tuviera que acudir a un entrenamiento de su equipo en el que no se presentó.

Pocas horas después el club de Old Trafford comunicó que su delantero estaba enfermo y no podía entrenar, por lo que eno jugó en en el triunfo 4-2 del United ante el Newport County. «Es un asunto interno. Yo me ocuparé de ello», dijo ante la prensa el entrenador Erik ten Hag cuando fue preguntado por la ausencia del delantero, que probablemente esté apartado de los terrenos de juegos varias semanas como castigo, al margen de la sanción que le ponga el club.

Desués, el diario The Sun publicó el testimonio de una camarera llamada Sarah Adair, que se unió la juerga de Marcus Rashford en Belfast. La joven aseguraba que el atacante internacional con Inglaterra tenía «la misión de emborracharse. Me dejó claro que había decidido que no iba a entrenar el viernes. No tenía planes de volver a casa esa noche». Y fue más allá: «Marcus Rashford me invitó a su noche salvaje… estaba tan borracho que tuve que ayudarlo a acostarlo». Según la supuesta testigo de la noche loca de Rashford el futbolista bebió chupitos de tequila Patrón y cócteles antes de desplomarse en la cama de un hotel completamente vestido poco antes de las tres de la madrugada, a escasas horas del entrenamiento del United al que obviamente no acudió.

Sarah Adair describió que Rashford y ella vivieron una noche «extraña» que terminó cuando ella tuvo que acostarlo después de que, borracho, tirara enormes fajos de billetes al suelo: «Eran todo billetes de 20 libras y fajos grandes. Calculo que había entre 8.000 y 10.000 libras en efectivo. No me sorprende que se haya perdido el entrenamiento del día siguiente, dado lo tarde que se acostó y lo mucho que había bebido. Debía haber sabido que no estaría en condiciones de jugar al fútbol».