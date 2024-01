Un nuevo escándalo vuelve a sacudir Inglaterra y la Premier League. El protagonista y responsable de toda la polémica durante los últimos días es Marcus Rashford, estrella del Manchester United, al que acusan de estar bebiendo tequila durante 12 horas en Belfast y de desmayarse a las tres de la mañana, horas antes de que tuviera que acudir a un entrenamiento de su equipo en el que no se presentó.

Pocas horas después el club de Old Trafford comunicó que su delantero estaba enfermo y no podía entrenar, por lo que eno jugó en en el triunfo 4-2 del United ante el Newport County. «Es un asunto interno. Yo me ocuparé de ello», dijo ante la prensa el entrenador Erik ten Hag cuando fue preguntado por la ausencia del delantero, que probablemente esté apartado de los terrenos de juegos varias semanas como castigo, al margen de la sanción que le ponga el club.

Inside Marcus Rashford’s 12-hour bender before calling in sick to Man Utd https://t.co/gCHP2ViRK0 pic.twitter.com/ybTrQntwgs — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 29, 2024



Ahora, el diario The Sun publica el testimonio de una camarera llamada Sarah Adair, que se unió la juerga de Marcus Rashford en Belfast. La joven asegura que el atacante internacional con Inglaterra tenía «la misión de emborracharse. Me dejó claro que había decidido que no iba a entrenar el viernes. No tenía planes de volver a casa esa noche».

Y va más allá: «Marcus Rashford me invitó a su noche salvaje… estaba tan borracho que tuve que ayudarlo a acostarlo». Según la supuesta testigo de la noche loca de Rashford el futbolista bebió chupitos de tequila Patrón y cócteles antes de desplomarse en la cama de un hotel completamente vestido poco antes de las tres de la madrugada, a escasas horas del entrenamiento del United al que obviamente no acudió.

Sarah Adair describió que Rashford y ella vivieron una noche «extraña» que terminó cuando ella tuvo que acostarlo después de que, borracho, tirara enormes fajos de billetes al suelo: «Eran todo billetes de 20 libras y fajos grandes. Calculo que había entre 8.000 y 10.000 libras en efectivo. No me sorprende que se haya perdido el entrenamiento del día siguiente, dado lo tarde que se acostó y lo mucho que había bebido. Debía haber sabido que no estaría en condiciones de jugar al fútbol».

Un Marcus Rashford que podría enfrentarse a una multa de más de 760.000 euros, que sería lo correspondiente a dos semanas de su sueldo. En el Manchester United están furiosos con lo ocurrido, pues han salido a la luz fotos y vídeos de la noche de fiesta de su estrella. En una temporada tan complicada a nivel deportivo, estos escándalos no ayudan nada ni al vestuario ni al club, de ahí que el castigo vaya a ser ejemplar. Después de lo de Walker y sus vidas paralelas, ahora es Rashford el que está en el ojo del huracán.