Resultado Carlos Alcaraz – Shevchenko en directo | cómo ha quedado el partido hoy del Open de Australia 2025 en vivo

Carlos Alcaraz debuta este lunes a las 9:00 (hora española) en el Open de Australia y su primer rival es Aleksandr Shevchenko. El tenista ruso-kazajo de 24 años es la primera piedra en el camino para un Alcaraz que nunca ha ganado este Grand Slam, siendo el único trofeo de los cuatro grandes que aún no ha sido capaz de levantar. Hoy comienza el gran objetivo del español en este 2025 y te lo vamos a contar en directo juego a juego en OKDIARIO.

Alcaraz llega a Australia con la vitola de máximo aspirante a derrocar el trono de Jannik Sinner, aunque sea el Grand Slam que más se le ha resistido históricamente. Un triunfo en Melbourne convertiría al murciano, con 21 años y 266 días el día de la final, en el hombre más joven de la historia en completar los cuatro Majors en su carrera, superando a Don Budge en el récord de todos los tiempos y a Rafa Nadal en el circuito ATP actual.

Pese a no haber terminado la temporada pasada de la mejor de las formas, Alcaraz, que ya tiene Roland Garros, dos Wimbledon y un US Open, arranca 2025 con el objetivo de volver a levantar un Grand Slam. Y la primera oportunidad para lograrlo llega en Australia, único grande que aún se le resiste y donde tiene los cuartos de final del año pasado, donde no pudo con Alexander Zverev, como mejor resultado en su tres participaciones.

El murciano, tercer cabeza de serie y que no juega un partido oficial desde las finales de la Copa Davis, comenzará su andadura ante Shevchenko y no tiene a priori un cuadro complicado, pues no se encontraría con Sinner hasta la final. Eso sí, en la segunda semana podría aparecer la temible figura del rey de Melbourne en cuartos de final, Novak Djokovic.

Dónde ver por TV el partido de Carlos Alcaraz

Eurosport fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en nuestro país todo lo que suceda en este Open de Australia que se presenta apasionante. Esta plataforma será la encargada de retransmitir en directo por televisión el Alcaraz-Shevchenko de primera ronda del Grand Slam australiano. Hay que destacar que estos canales están disponibles en plataformas como DAZN, Orange o Movistar+, pero será en Max dónde estarán habilitados los canales necesarios para seguir todos los partidos.