República Checa-España: a la toma de Praga

República Checa y España se miden en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El combinado nacional afronta el partido ante el conjunto checo sin margen de error. Después de empatar ante Portugal el pasado jueves en el Benito Villamarín, los de Luis Enrique no se pueden permitir el lujo de perder más puntos si no quieren ver como se les complica acabar primeros, única vía para jugar la fase final que se celebrará en junio de 2023.

Para este encuentro, Luis Enrique apostará por un once totalmente diferente al que formó frente a Portugal en Sevilla. De hecho, es posible que Unai Simón sea el único jugador que repita en la alineación. El resto del equipo podría cambiar, y es que por delante la selección española todavía tiene que jugar tres duelos. El seleccionador tiene claro que debe rotar, ya que sus jugadores llegan muy desgastados a este final de temporada.

Luis Enrique tiene la posibilidad de sacar un once totalmente renovado, donde Dani Carvajal jugaría en la derecha, Marcos Alonso en la izquierda, mientras que la pareja de centrales sería la formada por Eric García e Iñigo Martínez. En el centro de campo también habrá novedades, ya que el asturiano dará la oportunidad a Rodrigo, Koke y Marcos Llorente. Por último, en el ataque actuará Asensio por la derecha, Dani Olmo por la izquierda y Raúl de Tomás podría ser la principal referencia ofensiva.

El que no jugará de titular es Ansu Fati. Luis Enrique sigue cuidando al jugador del Barcelona. No jugó ni un minuto ante Portugal, pero si el partido lo permite podría tener la oportunidad en la segunda parte. El asturiano quiere dar minutos poco a poco al joven atacante, aunque no correrá el más mínimo riesgo con él. El objetivo es que se olvide de las lesiones que le han machacado en los últimos meses y que poco a poco regrese a la dinámica de la Selección.

Un rival crecido

Enfrente, la República Checa, recién ascendida desde la Liga B, llega crecida a la cita después de la victoria de su estreno en la Liga A ante Suiza (2-1). Un error defensivo permitió a Jan Kuchta adelantar a los suyos a los 11 minutos, aunque Noah Okafor neutralizó el tanto antes del descanso. Ya en la reanudación, Djibril Sow, al intentar despejar, introdujo el balón en su propia portería para dar el triunfo a los checos.

El ex portero sevillista Tomas Vaclik, clave frente a Suiza, volverá a comandar al combinado de Jaroslav Silhavy, que lidera el Grupo 2 y que tratará de defender su plaza de privilegio ante la vigente subcampeona, a la que nunca ha conseguido ganar. Cuatro victorias, la última de ellas durante la fase de grupos de la Eurocopa de 2016 con un gol de Gerard Piqué (1-0), y un empate es el balance de la Selección ante los checos.