Koke: «El Real Madrid ha hecho una Champions espectacular y es justo campeón»

Koke Resurrección fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación antes del encuentro que medirá a la República Checa y a España en Praga. El mediocentro del Atlético de Madrid apunta a titular tras ser suplente frente a Portugal el pasado jueves en el Benito Villamarín.

Momento de España

“No sentimos fuertes. Hicimos un buen partido, aunque queríamos ganar. Fue una pena el empate, pero esto sigue y es muy largo. Veníamos con la idea de ganar los cuatro partidos, hemos fallado el primero y hay que empezar a sumar de tres en tres”.

República Checa

“Es un equipo en crecimiento. En la pasada Eurocopa ganaron a Holanda y vencieron a Suiza. Veremos como planteamos el partido. El míster nos dará la información”.

Compañeros de posición

“Jugar con Xavi e Iniesta fue un privilegio para mí. Ahora soy un privilegiado por ver el crecimiento de Pedri y Gavi. Tienen un futuro espectacular. Los veo bien y hay que intentar aprovecharlos al máximo”.

Calendario

“Me gusta jugar. No sabría si puede bajar el nivel a la hora de jugar, pero las plantillas son amplias”.

Competencia

“Se lleva de la mejor forma posible. Tienes que estar concentrado en si vas a jugar o no. Eso es bueno para el grupo, que cualquiera pueda jugar. Eso significa que el nivel de la Selección es muy grande”.

Goles con España

“Me gustaría marcar. Llevo muchos partidos y no he tenido esa posibilidad. Si no marco y el equipo gana me voy contento, aunque me gusta hacer goles”.

Palabras de Courtois

“Ya no hay darle más importancia. Es su opinión y hay que repastarla. Todos somos de un equipo y nunca hay que olvidarse de donde viene uno. No hay que darle más relevancia. Lo que dijo Courtois es pasado”.

Champions del Madrid

“Si ganó claro que fue justo campeón. Ha hecho una Champions espectacular. Jugando de una forma o de otra, por lo que se recuerda es por ganar”.