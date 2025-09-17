El Reino de León acogerá un partido solidario contra los incendios en Castilla y León y Galicia

El fútbol se unirá el próximo 24 de septiembre en el estadio Reino de León con un objetivo solidario: recaudar fondos y rendir homenaje al personal que luchó contra los incendios que arrasaron este verano zonas de Castilla y León y Galicia. Cultural y Deportiva Leonesa, SD Ponferradina, Zamora CF y Ourense CF serán los protagonistas de un encuentro muy especial que lleva por lema «El fútbol, por nuestra tierra».

El partido fue presentado oficialmente en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Federación, Rafael Louzán, el jefe de gabinete de presidencia de la Liga, Víctor Martín, los presidentes de las federaciones de Castilla y León y Galicia, Marcelino Maté y Pablo Prieto, y el ex seleccionador nacional Vicente del Bosque.

«El fútbol no puede ser ajeno a la desgracia», señaló Louzán durante la presentación, agradeciendo el esfuerzo de los clubes por impulsar esta iniciativa. En la misma línea, Víctor Martín subrayó el compromiso de la Liga: «La fuerza del fútbol se hace real con la unión de todos los actores. Estamos al lado de la sociedad cuando se producen tragedias como esta».

Los presidentes de los cuatro equipos participantes también quisieron lanzar un mensaje de apoyo a las zonas afectadas. José Fernández Nieto (Ponferradina) recordó la devastación sufrida en Las Médulas; Natichu Alvarado (Cultural Leonesa) llamó a «llenar el Reino de León» como gesto de solidaridad; Javier Páez (Zamora) insistió en que «el fútbol une causas»; y Camilo Díaz (Ourense) subrayó que «muchas personas tienen que empezar de nuevo tras perder más del 10% de la superficie de la provincia».

El encuentro solidario se disputará el 24 de septiembre a las 20:00 horas, con un formato de dos partidos de 45 minutos en los que se medirán los cuatro clubes. La entrada será gratuita, aunque será necesario retirar invitación en la web oficial de la Cultural Leonesa o en las taquillas del estadio el mismo día del partido.

Además, se han habilitado canales de donación para quienes deseen colaborar con la causa. Se podrán realizar aportaciones a través de Bizum (número 12566), por transferencia a cuentas de Caja Rural (ES24 3085 0224 8028 1976 9924) y ABANCA (ES26 2080 5257 1330 4057 5633), o mediante la Fila 0, ya activa para quienes quieran contribuir desde cualquier lugar.