La reflexión de Cristiano Ronaldo (41 años) sobre la constancia: «En mi cabeza siempre pienso que puedo mejorar. Mi ambición es estar siempre mejor»

Cristiano Ronaldo ha construido buena parte de su carrera sobre la disciplina, el esfuerzo y una ambición que parece no tener techo. A sus 41 años, el delantero portugués mantiene intacta esa mentalidad y resume su filosofía de trabajo en una idea muy clara: «En mi cabeza siempre pienso que puedo mejorar. Mi ambición es estar siempre mejor». Una reflexión sobre la constancia que explica, en parte, cómo ha conseguido mantenerse durante tantos años en la élite.

La frase del actual jugador del Al Nassr llama al inconformismo, aunque uno esté en la cima, ya que siempre hay margen de mejora, y a querer superarse día a día. Su secreto para estar más de dos décadas en la cima, siendo de los mejores del mundo y de la historia, es conservar la ambición y la disciplina tras el éxito y proponerse otra inmediatamente.

La edad nunca tiene que ser una excusa, ya que nunca es tarde para seguir mejorando, y alcanzar un objetivo debería ser el comienzo de otro, no el final del camino. Por tanto, es importante ser constante, ya que eso vence al talento sin disciplina, algo que se puede trasladar al deporte, a la vida y al trabajo.

Mejora constante

Para poder mejorar, hay que competir con uno mismo. Eso no significa ser mejor que los demás, sino superar tu anterior versión, por lo que hay que convertir la mejora en un hábito, avanzando un poco cada día. Cristiano alerta del peligro de la comodidad de sentirse satisfecho cuando ya has conseguido lo que querías, dejando de avanzar.

Aun así, el delantero ha señalado en ocasiones que no siempre entrena con alegría o ganas, sino por el compromiso inquebrantable con su profesión. Del mismo modo, él entiende sus hábitos de descanso, alimentación y entrenamiento como una forma sostenible de vivir y no de un sacrificio temporal.