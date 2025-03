La Real Sociedad se pica con el PNV y rechaza ser su segundo plato

La Real Sociedad ha dado un rejonazo a Andoni Ortuzar, todavía presidente del PNV, aunque en los próximos días dejará el cargo, después de que dijera que se había criado «en una familia en la que el Athletic es el primer equipo, pero el segundo es la Real». Tras escuchar estas palabras, el conjunto de San Sebastián dedicó un mensaje a Ortuzar en el que le criticaba de forma velada.

«Yo no tengo segundo equipo», escribió la Real Sociedad en su cuenta oficial de X (antiguo Twitter), en referencia a las palabras de Andoni Ortuzar. El presidente del PNV, que en los próximos días será sustituido por Aitor Esteban en ese cargo, minimizó a la Real Sociedad al decir que el club donostiarra es «segundo equipo», por detrás del Athletic.

«Ojalá pueda venir a Madrid en tren y subir a París etcétera a ver al Athletic», comentó Andoni Ortuzar en una entrevista en la Cadena SER. El periodista que le entrevistaba, Aimar Bretos, aficionado de la Real Sociedad, le contestó de forma amigable diciéndole que «tampoco se crezca tanto, a ver a la Real en Europa», momento en el que el presidente del PNV soltó una frase que no gustó nada a los seguidores de la Real Sociedad.

«También, yo me he criado en una familia en la que el Athletic es el primer equipo, pero el segundo es la Real», dijo Ortuzar. «Es que los de la Real no tenemos segundo equipo», señaló Bretos, una frase que le ha servido al club de San Sebastián para reivindicar que ellos son el primer equipo de sus aficionados, nada de segundos platos.

Ortuzar deja la presidencia del PNV

Andoni Ortuzar es presidente del PNV desde 2013, pero en los próximos días dejará de serlo, en sustitución de Aitor Esteban, hasta ahora portavoz del partido vasco en el Congreso de los Diputados. Ortuzar, de 62 años, anunció hace unas semanas que renunciaba a postularse en la reelección como presidente del PNV tras 12 años al frente del partido.

«Tengo que agradecer a los afiliados que me hayan respaldado, pero ha surgido otra candidatura con la suficiente ambición para asumir la presidencia del EBB (la dirección nacional). Y en una segunda vuelta con dos candidaturas enfrentadas, el riesgo de división sería alto y es una irresponsabilidad», dijo Ortuzar en referencia a Esteban, su sustituto a partir de ahora.

El PNV celebra este fin de semana su Asamblea, en la que se producirá su relevo al frente de la presidencia, en unos actos que se llevan a cabo en el frontón Atano III de San Sebastián. Ortuzar ha explicado que seguirá estando «al lado y al servicio del partido».