El Barcelona visita el siempre complicado Reale Arena para medirse a la Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 33 de la Liga Santander. El cuadro azulgrana ya asume que ganar el campeonato es imposible tras la derrota frente al Cádiz en el Camp Nou por 0-1 y ahora tendrán que centrarse en intentar acabar segundos en la clasificación o, como mínimo, entrar en la próxima edición de la Champions League.

Hace unos días acabó la Liga Santander para el Barcelona o, mejor dicho, el sueño de ganar el campeonato. El Real Madrid no fallaba y a los de Xavi Hernández no se les ocurrió otra cosa que pinchar ante el Cádiz en el Camp Nou. Los hombres de Sergio González, que están peleando por salvar la categoría, se impusieron por 0-1 al cuadro azulgrana gracias al gol de Lucas Pérez.

Con esa derrota al Barcelona ya no le queda otra opción que intentar acabar la temporada en la segunda plaza. No lo tendrán nada fácil porque Sevilla y Atlético de Madrid están peleando por ella y, además, el Betis y la Real Sociedad vienen pisando fuerte para agotar sus opciones para clasificarse para la próxima edición de la Champions League, así que los pupilos de Xavi Hernández no pueden despistarse si no quieren pasar apuros en los últimos partidos de la temporada de la Liga Santander.

Y es que la derrota en la Liga Santander frente al Cádiz, sumada a la eliminación en la Europa League a manos del Eintracht de Frankfurt, deja en una situación delicada a ese Barcelona que estaba maravillando en las últimas semanas. Ahora ha sufrido un batacazo del que se tendrán que levantar sin una de sus mayores estrellas como es Pedri, que se perderá lo que resta de curso y Xavi Hernández tendrá que ingeniárselas sin el mago canario que es uno de los grandes artífices de la mejoría del Barça en los últimos meses.

Dónde ver el Real Sociedad – Barcelona

El Real Sociedad – Barcelona se puede ver en televisión a través del canal de Movistar LaLiga. Si quieres ver online en vivo el Real Sociedad – Barcelona, puedes hacerlo a través de la plataforma de Movistar+. Además, en OKDIARIO encontrarás la narración online en directo del partido correspondiente a la jornada 33 de la Liga Santander, con el minuto a minuto, resultado y goles del Real Sociedad – Barcelona desde una hora antes del arranque del mismo.

Horario del partido del Barcelona

El Barcelona se enfrenta a la Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 33 de la Liga Santander a partir de las 21:30 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde se juega el Real Sociedad – Barcelona

El estadio del Reale Arena acoge este jueves 21 de abril de 2022, a las 21:30 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 33 de la Liga Santander entre la Real Sociedad y el Barcelona.

El árbitro del Real Sociedad – Barcelona

El colegiado designado para el partido del Reale Arena de este jueves entre Real Sociedad y Barcelona es Carlos del Cerro Grande. En el VAR estará Juan Martínez Munuera.