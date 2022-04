La derrota del FC Barcelona ante el Cádiz no sólo le descarta de la pelea por el título de Liga, si no que le mete en un lío a la hora de obtener una plaza de acceso a la Champions League la próxima temporada. Aunque cuentan con un partido menos que el resto y siguen segundos, perder contra el conjunto gaditano aprieta la zona de acceso a las competiciones europeas, puesto que sólo cinco puntos separan a los culés de la Real Sociedad, que es sexta. Además, el calendario que les queda por delante a los de Xavi Hernández no es nada sencillo, midiéndose a los donostiarras en la próxima jornada y al Betis –quinto– dentro de tres jornadas.

El Barça ha pasado de la euforia tras imponerse en el Clásico por 0-4, viéndose que tenían ligeras opciones de remontada respecto al Real Madrid en la pelea por el campeonato, a regresar al discurso inicial de cuando Xavi cogió al equipo, que no era otro que entrar en Champions. Así lo señaló además el técnico al término del encuentro ante los cadistas, a sabiendas de que no tienen ni mucho menos atada su presencia en la máxima competición el próximo curso.

Y es que el conjunto azulgrana ha mostrado su lado más vulnerable en los últimos partidos, ante el Eintracht y el Cádiz, lo que hace que vuelvan los fantasmas del comienzo del curso, cuando el equipo era incapaz de sacar adelante la mayoría de sus encuentros. Ahora, con 60 puntos y un partido menos, la situación no es tan dramática como antes, pero hace que cualquier tropiezo puede derivar en un serio problema para los catalanes.

El calendario es caprichoso y ha querido que el Barça, en estas últimas jornadas, se mida a rivales que se están jugando todo. Pero los dos encuentros de mayor importancia aparecen la próxima jornada y en la número 35 del campeonato, donde se enfrentarán a dos rivales directos en la pelea por la Champions.

El primero de ellos será en Anoeta ante la Real Sociedad –el jueves a las 21:30 horas– mientas que tendrán otra salida complicada visitando al Betis en el Villamarín. Los dos encuentros han adquirido el status de finales por una plaza en la máxima competición de cara al próximo curso y, de no solventarlos, podrían suponer un serio problema en lo deportivo y en lo económico para el club.

Tres rivales pelean por el descenso

De los otros cinco partidos que le quedan al Barcelona hasta que termine el campeonato, tres son contra equipos que están inmersos de lleno en la lucha por el descenso. El primero de ellos será el próximo domingo, cuando jueguen por fin el partido aplazado ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Los franjirrojos se han complicado la vida y necesitan puntuar para eludir una quema que cada vez ven más cerca.

El fin de semana siguiente se enfrentarán al Mallorca, también en casa. Los bermellones marcan la zona de descenso y, aunque han perdido ocho de los últimos nueve partidos, ganaron hace dos jornadas al Atlético y ya les pusieron contra las cuerdas en la primera vuelta.

Tendrán un ligero descanso en la jornada 36, tras visitar al Betis, en la que se enfrentarán al Celta de Vigo, que a priori está salvado. Pero una semana después visitarán al Getafe en el Coliseum. Los azulones han mejorado bastante desde la llegada de Quique Sánchez Flores, aunque el hándicap tan grande que tenían con el resto cuando el técnico cogió el equipo ha hecho que sigan inmersos en la lucha por no perder la categoría.

Para terminar la Liga, en la última jornada, se medirán a un Villarreal que quién sabe si podría estar pensando más en una posible final de Champions o, de lo contrario, podrían estarse jugando la última plaza de acceso a competición europea.