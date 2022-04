El Barcelona visita este jueves a la Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 33 de la Liga Santander. El conjunto azulgrana afronta una salida complicada con la necesidad de volver a la senda del triunfo cuanto antes. Para ello, Xavi, apostará por una alineación en la que estará Gerard Piqué.

Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Gavi; Dembélé, Aubameyang y Ferran.

El central del Barcelona ya está completamente recuperado de su lesión en el aductor y apunta al once titular ante la Real Sociedad. Su ausencia ha coincidido con la peor versión del cuadro que dirige Xavi Hernández. Se ha perdido los tres últimos partidos, donde el balance ha sido de una victoria (ante el Levante en los últimos minutos) y dos derrotas (Eintracht y Cádiz).

Xavi no quiere más sorpresas y apostará por el mejor once posible. Aubameyang podría regresar a la titularidad después de partir desde el banquillo en el último duelo liguero y formar junto a Ferran y Dembélé en el ataque. Como de costumbre, el técnico no dio pistas sobre la alineación en la rueda de prensa pero se espera que introduzca algunos cambios con respecto al Cádiz.

El primero y principal tendrá lugar en la defensa. Araujo regresa a la lista tras cumplir su partido de sanción y podría formar pareja de centrales con Piqué en el eje de la zaga. No obstante, el uruguayo también apunta al lateral derecho ya que Dest y Alves llegan tocados a este partido. En caso de que ninguno de los dos pueda jugar de inicio, el uruguayo pasaría al lateral y Eric García acompañaría a Piqué en el centro de la defensa.