Royston Drenthe tiene la fórmula secreta que todos persiguen. El jugador holandés, ex del Real Madrid, perdió 22 kilos en ocho meses a base de un duro entrenamiento y una rigurosa dieta que no desea a nadie. Ha vuelto a jugar al fútbol en su ciudad, Rotterdam.

Todos recordarán a Royston Drenthe como aquel joven holandés que llegó al Real Madrid en 2007 procedente del Feyenoord tras un impresionante Europeo sub 21. Incluso recordarán su estreno en una Supercopa de España ante el Sevilla, con una pepinazo desde su casa que se coló en la meta sevillista. Fue quizá lo más destacado, positivamente hablando, de Drenthe en la capital, el resto dejó que desear…

Pero de aquello han pasado más de 10 años, aquel bala perdida fue cayendo de club en club hasta que decidió dejar los terrenos de juego en 2016, tras su paso por el Baniyas de los Emiratos Árabes. El jugador, tras retirarse, llegó a engordar hasta los 96 kilos, midiendo algo menos de 1,70 centímetros (1,68). El jugador cuenta en una entrevista en As cómo ha perdido 22 kilos en ocho meses para volver al fútbol en el Sparta de Rotterdam, en la segunda división holandesa.

El holandés reconoce que no ha sido nada fácil ese gran cambio en eso cuerpo en tan corto periodo de tiempo, son casi tres kilos al mes. Su receta es sencilla y bien conocida por todos: mucho ejercicio (en un gimnasio que es de su propiedad y de varios socios, los mismos que le ayudaron a entrenar) y una dieta estricta y bien elaborada que no recomienda a nadie, el tándem perfecto para este tipo de retos. “Como tengo un gimnasio, mis socios allí, amigos míos, me hicieron entrenar durísimo. Una dieta que no era normal. No se la recomendaría a nadie. En casa no me podía ni mover. Me ponía enfermo de hacer tanto ejercicio. Pero no quería arrojar la toalla aún y veo con mis propios ojos que estoy más fino. He bajado a 74 kilos. Perdí 22 kilos en ocho meses. Pocos podrían hacerlo”, relataba el holandés.

La disciplina y la decisión de dar el paso para querer cambiar su situación física, y por ende, de salud, fueron primordiales. El ejercicio físico lo llevó al extremo, con tardes en las que no podía dar ni un paso más e incluso llegó a enfermar. Entre los ejercicios que realizaba en el gimnasio, que él mismo fue publicando en sus redes sociales, se encuentran rutinas de crossfit, trabajo con cuerdas, burpees, sentadillas así como la práctica del boxeo.

El aspecto psicológico fue clave para Drenthe, que entendió que no podía mantener el nivel competitivo a su edad (31 años) en la segunda división del país tulipán si no se cuidaba, sobre todo su alimentación. “Tengo 31 años, y si quieres seguir hay que cuidarse. No es como cuando tenía 20 años, en el Madrid me comía una hamburguesa y daba igual. El día después no lo notaba. Ahora si una semana como mal y no duermo bien… ¡No podría entrenarme con estos chicos de 18 años! Me cuido y hago dieta”, reconoce el renovado y atlético Royston Drenthe.