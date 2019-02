Isco sigue siendo invisible para Solari

Isco ni está ni se le espera. Solari sigue sin contar con el malagueño, que este miércoles ni saltó a calentar durante el Clásico de Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid. Su situación parece irreversible y todo apunta a que jugará minutos residuales hasta final de temporada.

Ni está, ni se le espera. Es duro afirmarlo con rotundidad, pero es más que evidente que la situación de Isco difícilmente va a cambiar mientras Santiago Solari esté en el banquillo del Real Madrid. Este miércoles, el malagueño volvió a quedarse sin minutos en el Clásico de Copa del Rey ante el Barcelona. Ni calentó sobre el césped del Camp Nou, por lo quedó bien claro que al argentino ni se le pasó por la cabeza dar entrada a Isco, cuyo papel hasta final de temporada parece que será el de jugar minutos residuales y algunos partidos, y poco más.

Solari sólo ha dado la titularidad al de Arroyo de la Miel en tres de los 23 encuentros que ha dirigido como técnico blanco. Tres partidos que, por otro lado, eran intrascendentes. Fueron la vuelta de dieciseisavos de Copa del Rey ante el Melilla, en el Santiago Bernabéu, tras el 0-4 de la ida; el duelo ante CSKA en la Champions League, con el equipo ya clasificado como primero de grupo; y en la vuelta de octavos de final de la Copa del Rey contra el Leganés (3-0 en la ida).

Solari no cuenta con Isco, y ya no hay ni debate. Casi ni se le pregunta al argentino en rueda de prensa por la situación del malagueño, pues está claro que el jugador está relegado al ostracismo. Las pocas oportunidades que ha tenido no las ha aprovechado, sino que ha ofrecido un nivel muy pobre y encima ha tenido feos detalles con la afición, con el entrenador, con Chendo… No hay vuelta atrás mientras Solari sea el entrenador del Real Madrid, y este miércoles volvió a quedar claro que el futbolista no entra en los planes del técnico, que ni le hizo calentar en la banda durante el Clásico de la ida de semifinales de Copa.