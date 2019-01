El Real Madrid puede denunciar la alineación indebida del Barça por “interés legítimo”

El Real Madrid, al estar clasificado para cuartos de final de la Copa del Rey, puede tomar medidas y denunciar al Barcelona por alineación indebida

El Real Madrid está muy atento a todo lo que rodea a la alineación indebida del Barcelona en la ida de los octavos de final de Copa del Rey. En el club blanco, esperan que sea el Levante –el gran afectado por el asunto– el que denuncie al equipo catalán por alinear a Chumi de forma ilegal.

Aunque el plazo ya ha expirado –el Levante tenía hasta 48 horas después del partido para denunciar–, en el Madrid esperan que el club valenciano obre en consecuencia e intente pasar ronda a través de una denuncia por alineación indebida como ya ocurrió en el caso Cheryshev con el Cádiz.

El club de Concha Espina, por si acaso, se guarda un as en la manga en caso de que el Levante no quiere enfrentarse al Barcelona y no es otro que denunciar ellos mismos por “interés legítimo” al ser unos de los equipos que se encuentran clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey y, por tanto, podrían verse perjudicados directamente por la participación del club azulgrana.

En caso de ser admitida a trámite una denuncia del Levante, del Madrid o de cualquiera de los afectados, el Juez único del Comité de Competición de la RFEF tendría que decidir si aceptarla fuera de plazo. De ser admitida a trámite, la propia Federación podría elevar el caso al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que tome una resolución antes de que la celebración de la ida de cuartos de final de la competición.