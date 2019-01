El entorno de Isco explota: “Solari es un asesino del fútbol”

Aitor Costa, íntimo amigo de Isco Alarcón, criticó con dureza al entrenador del Real Madrid en las redes sociales por las reiteradas suplencias del malagueño. Desde que Solari se hizo cargo del primer equipo blanco Isco ha sido suplente en 15 partidos de 17 y en el duelo del Villamarín ante el Betis se quedó sin jugar ni un minuto a pesar de las múltiples bajas del equipo madridista

La situación de Isco Alarcón en el Real Madrid comienza a ser insostenible. En el encuentro ante el Betis, con una plaga de lesiones asolando a la plantilla, con Lucas Vázquez sancionado, Santiago Solari prefirió modificar el sistema e incluir a tres centrales. Vinicius, Reguilón, Valverde, Cristo, Ceballos, Brahim… todos estuvieron por delante del internacional español para disputar minutos en la decimonovena jornada liguera. El malagueño no juega pase lo que pase, ni bajas ni sanciones, y claro, no aguanta más.

En el Benito Villamarín, Isco fue suplente por decimoquinta vez en 17 partidos de Solari como técnico del Real Madrid y ya se pudo ver en su rostro su malestar a la llegada al campo. Una situación impensable para un jugador determinante en varios de los títulos que acumuló Zinedine Zidane en su etapa en el Real Madrid. El malagueño disputó las tres finales de Champions League que levantan los blancos con el francés a los mandos. Pero la situación actual es esa y el círculo cercano del futbolista comienza a explotar ante la inexplicable situación por la que está pasando el mediocentro.

Ha tenido que ser un amigo íntimo del jugador el que ponga voz a su círculo cercano. “Solari tiene la misma idea de fútbol que yo de ingeniería… Menudo ASESINO del FÚTBOL, lo tuyo no tiene nombre…“, escribía en su cuenta de Instagram Aitor Costa, amigo del malagueño con el que posa en varias fotos en su cuenta. Es la primera fuga del entorno del jugador, cuya familia aún no he hecho declaraciones públicas o en redes sociales, pero es evidente que la situación es tan insostenible como inexplicable.

Solari, balones fuera

De hecho, Santiago Solari fue cuestionado tras el Betis-Real Madrid por la suplencia de Isco. El argentino se paseó por la tangente ante la pregunta: “Somos los que somos y me gustaría centrarme en el equipo. Tenemos tres competiciones, pero el equipo lo conforman los que juegan y los que no“. Y al hilo de la suplencia del malagueño y cuestionado por Marcelo zanjó: “No hay nada personal en mis decisiones. El equipo es el que es y lo intentamos hacer lo mejor posible. Todos pueden jugar y todos son parte de la plantilla“.