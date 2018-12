Los mejores regalos de Navidad para el Real Madrid.

El Real Madrid encara Nochebuena con la felicidad de haber ganado recientemente el Mundial de Clubes, pero con la convicción de que un regalo navideño no vendría mal

La carta a Papá Noel del Real Madrid

“Querido Papá Noel. En estos 12 meses hemos tenido de todo. La primera mitad del año fue buena. Ganamos la Champions, la Decimotercera, en Kiev. El fútbol no acompañaba, pero el gen ganador volvió a aparecer para sumar un nuevo entorchado continental, el tercero consecutivo. Quien pueda que nos iguale, no le pedimos ni que nos supere. Luego llegó la marcha de Zidane y las cosas se empezaron a torcer.

Debemos reconocer que el adiós de Zizou fue inesperado y nos pilló por sorpresa. No fijamos en Pochettino, pero ya sabes que con Levy no se puede hablar. Tras pensar en un sinfín de nombres nos terminamos decantando por Lopetegui. Julen por aquel momento era seleccionador español y tenía el reto de conducir al equipo nacional hacia la segunda estrella. Nosotros hablamos con todos los que teníamos que hablar y parecía que todas las partes habían entendido que una vez finalizase la cita rusa llegaría al banquillo del Bernabéu, pero no fue así. Lo que pasó después ya lo sabes. Unos días más tarde se marchó Cristiano a la Juventus y fuimos incapaces de encontrar en este mercado alocado un sustituto del luso. Si existiese, claro. Con Lopetegui lo que empezó mal acabó peor y le tuvimos que destituir.

Otra vez nos tocó buscar entrenador, pero como ninguno nos llenaba lo suficiente decidimos ascender a Solari. Parece que la apuesta no fue mala del todo. Santi sabe cómo funciona el Real Madrid y hace unos días ganó su primer título. Un Mundial de Clubes que alarga la leyenda del club. Eso sí, el despido de Mourinho -tú sabes lo mucho que nos gusta el bueno de José- nos ha generado dudas. No obstante, de momento nos quedamos con el argentino que parece buen chico.

En la portería estamos bien con Courtois, Navas, que no se va a ir ahora, y Casilla, por lo que no queremos nada más. Eso sí, a lo mejor nos vendría bien un defensa. Las lesiones hay veces que debilitan la zona y en el Espanyol hay un muchacho que se llama Mario Hermoso que para nosotros tiene rebaja. De todas formas, no lo pongas como preferente que Javi Sánchez está haciendo méritos para ganarse un hueco.

Tú sabes que con Isco tenemos un problema. Qué bueno es el malagueño y que débil es de sesera a veces. Ojalá nos ayudes a recuperar a Magia, pero si como alguno de nosotros cree ya es demasiado tarde, podrías ver si convencemos al Chelsea para fichar a Hazard. Sinceramente, yo creo que el belga es capaz de venir andando desde el Big Ben al Paseo de la Castellana.

Al que sí queremos sí o sí es a Brahim. Nosotros podríamos haber esperado hasta julio para traer al joven talento español que ha pulido Guardiola, pero él quiere venir ya y, como es Navidad, queremos que su deseo se haga realidad. Le esperamos para los primeros días de enero. Por otro lado, a Exequiel Palacios sí le podemos aguantar hasta julio, aunque si quiere venir ya pues también le hacemos sitio.

Por último está el tema de la delantera. Ya sabes que desde que se fue Cristiano los goles están más caros. Benzema siempre será el mismo, Bale no es Cris y Mariano es un buen segundo espada. Por lo tanto, siempre y cuando nos garantices qué Wanda Nara no nos va a dar problemas, podrías tantear la opción de que Icardi juegue de blanco tras varios intentos.

En fin Santa, que nosotros ya sabes que nos solemos portar bien. De vez en cuando erramos, pero como todos. Esperamos tus regalos con los brazos abiertos.

Se despide el campeón de Europa y del mundo“.