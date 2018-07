Carvajal: “Raúl es el mejor jugador de la historia del Real Madrid”

Carvajal mete a Cristiano en el podio de los mejores jugadores del club blanco El lateral cree que el Real Madrid actuó de forma correcta en el caso Lopetegui

Dani Carvajal ha concedido una entrevista BeIN Sports Miami en sus vacaciones, en la que habló con franqueza de quién es el mejor jugador de la historia del Real Madrid. El lateral derecho no eligió ni Di Stefano ni a Cristiano. “Para mí es Raúl, yo me identifico mucho con él, es un jugador canterano, un jugador que se ganó todo a base de trabajo, de esfuerzo. Creo que no es el jugador que digas: ‘es el más rápido, es el que mejor control de balón tiene, el que mejor remata de cabeza’. Pero lo hacía todo bien. Por los goles que ha hecho, por lo que le ha dado al madridismo, para mí es el jugador insignia del Real Madrid”, dijo.

El futbolista blanco también habló sobre Cristiano y Messi: “Creo que son difícilmente comparables. Aunque los dos jueguen arriba y sean dos de los mejores jugadores de la historia, creo que son muy diferentes. Messi es un jugador que genera más fútbol, es un jugador que tiene mejor visión de pase, es un jugador que tiene el balón pegado al pie, que encuentra los espacios. Y Cristiano es un un aniquilador, es un jugador que llega al área, que se deja todo por marcar, que deja todo por la camiseta, que trabaja. Son diferentes, pero a la vez tan buenos. Cristiano es más impulsivo, no sé… Actúa más por intuición. Messi se le ve un chico más calmado, no es que le conozca mucho personalmente, es lo que se ve desde afuera. Es más calmado, fuera de polémicas”.

Respecto a la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador nacional, Carvajal asegura que “no hay que buscar culpables, son decisiones que se tomaron desde dentro de la Federación de cesar al que era nuestro seleccionador, a Julen. Nosotros como grupo, como jugadores teníamos que asumirlo con responsabilidad, con madurez y tirar para adelante”. Además, el lateral derecho cree que el Real Madrid actuó de manera correcta.

“La intrahistoria no la conozco, no sé quién habló con quién antes, después… Si igual no se dice nada también hubiese habido críticas si hubiésemos caído eliminados. Al final son opiniones personales, y personalmente creo que como se hizo fue la forma correcta“, afirmó el futbolista del Real Madrid.