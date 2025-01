El regalo de Reyes de Hacienda a estas personas: comprueba si vas a recibir 2.000 euros

El comienzo de cada año suele ser un momento para reflexionar sobre el pasado y planificar el futuro, pero para algunos pensionistas, este 2025 trae una noticia inesperada y positiva: la posibilidad de recuperar cantidades importantes de dinero que, en su momento, pagaron de más al fisco. Este ‘regalo de Reyes’ de parte de Hacienda llega gracias a una sentencia reciente del Tribunal Supremo que establece nuevas condiciones para reclamar devoluciones fiscales relacionadas con las mutualidades laborales previas a la creación de la Seguridad Social.

Este cambio no sólo afecta a la forma de realizar las devoluciones, sino también al grupo de beneficiarios, que incluye a aquellos que realizaron cotizaciones a sistemas anteriores a la Seguridad Social o durante el periodo de transición hasta 1978. En muchos casos, estas personas podrían recuperar hasta 2.000 euros o más, aunque el proceso ahora se realizará de manera fraccionada y anual. Es una oportunidad única para quienes durante años desconocieron que tenían derecho a estos reembolsos. Sin embargo, no todo es tan sencillo como podría parecer. Hacienda ha introducido cambios en el sistema de devoluciones que requieren atención y planificación por parte de los interesados. Si eres uno de los posibles beneficiarios, sigue leyendo para descubrir todos los detalles y asegurarte de que no pierdes esta oportunidad.

El regalo de Reyes de Hacienda a estas personas

Antes de 1967, los trabajadores no cotizaban a la actual Seguridad Social, sino a mutualidades laborales que gestionaban las prestaciones por jubilación y otras coberturas sociales. Con la creación de la Seguridad Social, se integraron estas mutualidades, pero los derechos adquiridos anteriormente siguieron siendo reconocidos para quienes ya habían cotizado.

Sin embargo, el problema surgió porque no todas las deducciones fiscales se aplicaron correctamente. Según la sentencia 707/2023 del Tribunal Supremo, muchos trabajadores pagaron más IRPF del que les correspondía, y este exceso nunca se les devolvió. En concreto, las cotizaciones realizadas antes de 1967 deberían haber estado exentas de tributar, mientras que las realizadas entre 1967 y 1978 tenían derecho a una reducción del 25%.

Este error histórico afectó principalmente a trabajadores que, tras su jubilación, no reclamaron la devolución correspondiente, ya sea por desconocimiento o porque el sistema fiscal de la época no lo permitía. La sentencia ahora abre la puerta a que estos pensionistas puedan recuperar lo que es suyo, aunque solo por los ejercicios fiscales no prescritos.

Cambios en las condiciones de devolución: adiós al pago único

Hasta diciembre de 2024, los beneficiarios podían solicitar la devolución de todo el dinero en un único trámite, lo que facilitaba el proceso y aceleraba la recepción de los reembolsos. Sin embargo, Hacienda ha modificado las reglas, obligando a que las devoluciones se soliciten de forma fraccionada y anual. Esto implica que los interesados deberán presentar una solicitud por cada ejercicio fiscal, comenzando por el más antiguo no prescrito.

El calendario establecido por Hacienda para estas devoluciones es el siguiente:

2025 : se podrá reclamar la devolución del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

: se podrá reclamar la devolución del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 2026 : será el turno del IRPF de 2020.

: será el turno del IRPF de 2020. 2027 : se podrá solicitar lo correspondiente al ejercicio 2021.

: se podrá solicitar lo correspondiente al ejercicio 2021. 2028: Finalmente, se reclamará lo del ejercicio 2022.

Este cambio en las condiciones puede generar cierta frustración, ya que implica un proceso más largo y burocrático.

Cómo realizar la solicitud paso a paso

El proceso para reclamar la devolución del IRPF deberá hacerse exclusivamente a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. A continuación, te explicamos los pasos detallados para completar el trámite:

Acceso a la Sede Electrónica. Dirígete a la página oficial de la Agencia Tributaria y selecciona el apartado de devoluciones fiscales. Necesitarás identificarte utilizando uno de los siguientes métodos: número de referencia, DNI electrónico o Cl@ve.

Dirígete a la página oficial de la Agencia Tributaria y selecciona el apartado de devoluciones fiscales. Necesitarás identificarte utilizando uno de los siguientes métodos: número de referencia, DNI electrónico o Cl@ve. Rellenar el formulario correspondiente. Selecciona el ejercicio fiscal que deseas reclamar (por ejemplo, 2019 para el año 2025) y completa todos los campos requeridos. Asegúrate de proporcionar información precisa sobre tus ingresos y deducciones.

Selecciona el ejercicio fiscal que deseas reclamar (por ejemplo, 2019 para el año 2025) y completa todos los campos requeridos. Asegúrate de proporcionar información precisa sobre tus ingresos y deducciones. Datos bancarios. Introduce una cuenta bancaria válida donde deseas recibir el reembolso. Verifica que los datos sean correctos para evitar retrasos en el abono.

Introduce una cuenta bancaria válida donde deseas recibir el reembolso. Verifica que los datos sean correctos para evitar retrasos en el abono. Presentación del formulario. Revisa toda la información antes de enviar la solicitud. Guarda el comprobante de presentación para posibles consultas o reclamaciones futuras.

Es importante tener en cuenta que este proceso debe repetirse cada año hasta completar la recuperación de los ejercicios fiscales pendientes. Si tienes dudas o necesitas ayuda, considera consultar con un asesor fiscal para garantizar que el trámite se realice correctamente.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Este ‘regalo de Reyes’ está dirigido a un grupo muy específico de pensionistas que cotizaron a mutualidades laborales antes de la creación de la Seguridad Social en 1967 o durante el periodo de transición entre 1967 y 1978. Los requisitos clave para beneficiarse de esta devolución son:

Haber realizado cotizaciones a mutualidades laborales durante el periodo mencionado.

Que las cotizaciones estén relacionadas con los ejercicios fiscales no prescritos (2019-2022).

Presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos por Hacienda.

El impacto económico para estos beneficiarios puede ser significativo, ya que muchas de estas devoluciones superan los 2.000 euros. No obstante, la clave está en actuar a tiempo y asegurarse de cumplir con todos los requisitos legales.