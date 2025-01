Cabalgata 2025 de los Reyes Magos en Granada: horario y recorrido

Estamos a 4 de enero de modo que quedan apenas unas horas para que se celebre la tradicional Cabalgata de Reyes Magos 2025 en todas las ciudades de España y entre las más especiales, o aquellas que se esperan con más ganas, se encuentra la cabalgata de Granada que suele ser de las más espectaculares, pero además cuenta con un dato que hace que destaque por encima del resto: es la más antigua de cuantas se celebran en nuestro país.

Desde 1912, año en que el Centro Artístico de Granada organizó la primera cabalgata de Sus Majestades en España, no ha dejado de ser una de las más importantes y emblemáticas. Cada edición reúne a miles de personas que no desean perderse el paso de las carrozas, el lanzamiento de caramelos y el desfile de una comitiva que parece salida de un cuento de hadas. Por este motivo, ya sea que vivas en Granada, vayas a visitar la ciudad mañana o tengas intención de seguir este desfile al detalle, no te pierdas nada de lo que te contamos a continuación, ya que te explicamos algo de la historia de la cabalgata de Reyes de Granada, además de ofrecerte todo el recorrido y también, los cortes de tráfico que deberás tener en cuenta.

Cabalgata 2025 de los Reyes Magos en Granada

La idea de que los Reyes Magos desfilen por las calles nació en Granada hace más de un siglo y rápidamente fue adoptada por otras ciudades españolas. Lo que comenzó como una iniciativa local, hoy es una tradición nacional que simboliza la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar con regalos e ilusión para los niños.

En Granada, la cabalgata ha crecido y evolucionado hasta convertirse en un espectáculo de gran envergadura. Cada año se suman nuevas carrozas, se perfeccionan los detalles decorativos y se incluye un mayor número de participantes en la comitiva. Actualmente, cuenta con más de 20 carrozas temáticas y la participación de más de un millar de personas. Además, se lanzan aproximadamente 15.000 kilos de caramelos, muchos de ellos aptos para celíacos, asegurando que todos puedan disfrutar de este dulce regalo.

El horario y recorrido de la cabalgata de 2025

El itinerario de la cabalgata de Reyes de Granada 2025 sigue manteniendo su esencia tradicional, pero este año incluye un cambio significativo: el recorrido se alarga para entrar en el barrio Zaidín-Vergeles, permitiendo que más granadinos disfruten del desfile.

Estos son todos los horarios y detalles del recorrido:

17:30: Salida del Centro Cultural Gran Capitán.

17:30 – 18:40: Paso por la calle San Juan de Dios y la Gran Vía de Colón.

18:40 – 19:00: Recorrido por la calle Reyes Católicos hasta llegar a Puerta Real.

19:00 – 19:20: Paso por la Acera del Darro y llegada al Paseo del Violón.

19:20 – 19:40: Continuación hacia Plaza Rotary y Profesor Tierno Galván.

19:40 – 20:30: Desfile por Camino de la Zubia, Fontiveros y Andrés Segovia, en pleno Zaidín.

20:30 – 20:50: Entrada a Poeta Manuel de Góngora y cruce del Puente Blanco.

20:50 – 21:10: Regreso a la Acera del Darro y Puerta Real.

21:30: Llegada a la Plaza del Carmen, donde los Reyes Magos saludarán desde el balcón del Ayuntamiento.

El desfile culmina con el tradicional saludo de Sus Majestades desde el balcón del Ayuntamiento, un momento lleno de emoción en el que los niños y adultos pueden ver de cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Cortes de tráfico por la cabalgata de Reyes de Granada

Como cada año, la cabalgata conlleva cortes de tráfico en las principales calles de Granada. Esto afecta al transporte público, con modificaciones en varias líneas de autobús.

Línea C5: suspendida hasta que se reabra el tráfico en Gran Capitán.

suspendida hasta que se reabra el tráfico en Gran Capitán. Líneas 4, 8, 11, 21 y 33: desviadas por Camino de Ronda.

desviadas por Camino de Ronda. Líneas C30 y C32: trasladan su punto de salida a la Cuesta del Hospicio y se desvían por la calle Elvira.

trasladan su punto de salida a la Cuesta del Hospicio y se desvían por la calle Elvira. Línea 9: no pasa por Recogidas durante el desfile.

no pasa por Recogidas durante el desfile. Líneas 13 y S2: sufren cambios en su recorrido al llegar a Acera del Darro.

Es recomendable utilizar el transporte público en lugar del coche particular, ya que encontrar aparcamiento puede ser complicado.

¿Cómo disfrutar al máximo de la cabalgata?

La cabalgata de Reyes de Granada es un evento multitudinario, por lo que conviene prepararse con antelación para disfrutarlo sin contratiempos. Aquí tienes algunos consejos prácticos:

Elige tu lugar con tiempo : las calles principales, como Gran Vía de Colón o Reyes Católicos, suelen estar muy concurridas. Si buscas un lugar menos abarrotado, considera el tramo por Zaidín-Vergeles, donde el desfile es igualmente espectacular.

: las calles principales, como Gran Vía de Colón o Reyes Católicos, suelen estar muy concurridas. Si buscas un lugar menos abarrotado, considera el tramo por Zaidín-Vergeles, donde el desfile es igualmente espectacular. Abrígate bien : las noches de enero en Granada son frías, con temperaturas que oscilan entre los 2°C y los 5°C. Es fundamental llevar ropa de abrigo, bufanda y guantes para estar cómodo durante las horas del desfile.

: las noches de enero en Granada son frías, con temperaturas que oscilan entre los 2°C y los 5°C. Es fundamental llevar ropa de abrigo, bufanda y guantes para estar cómodo durante las horas del desfile. Lleva una bolsa para los caramelos : con más de 15.000 kilos de caramelos lanzados desde las carrozas, asegúrate de llevar una bolsa resistente para recogerlos y evitar que se caigan al suelo.

: con más de 15.000 kilos de caramelos lanzados desde las carrozas, asegúrate de llevar una bolsa resistente para recogerlos y evitar que se caigan al suelo. Consulta el tiempo : aunque rara vez llueve en esta época, es importante saber que en caso de mal tiempo, el recorrido podría acortarse o modificarse.

: aunque rara vez llueve en esta época, es importante saber que en caso de mal tiempo, el recorrido podría acortarse o modificarse. Ten en cuenta los horarios: si vas con niños pequeños, es buena idea planificar el regreso a casa antes de que termine el desfile, ya que puede alargarse hasta la medianoche.

La Cabalgata de los Reyes Magos en Granada es mucho más que un desfile; es una tradición llena de historia, magia y emoción que une a la ciudad en una noche inolvidable. Con su recorrido cuidadosamente diseñado, sus impresionantes carrozas y la alegría de sus participantes, este evento sigue siendo una de las grandes citas del calendario festivo de Granada. Así que abrígate bien, prepara tu bolsa para los caramelos y disfruta de una noche que te hará soñar como un niño. ¡Los Reyes Magos te esperan!.