Eden Hazard continúa creando incógnitas sobre su futuro. El belga sigue dando calabazas al Chelsea con su renovación y esperará al Real Madrid todo el verano. Ahora insiste en que tiene la cabeza puesta en el Mundial de Rusia y no piensa en el equipo que va a recalar el próximo curso.

“Voy a terminar la temporada primero, luego a jugar la Copa del Mundo y luego me iré de vacaciones. Veremos qué pasa después. No lo he pensado todavía. Tengo otro contrato de dos años con Chelsea. Estoy muy feliz. Sólo pienso en el final de la temporada y la Copa del Mundo”, confesó Hazard, concentrado con su selección.

Tras solucionar sus problemas con el club inglés, Hazard quiere ver cómo cierran los blues está temporada, aunque en el fondo sigue soñando con dar el salto al Real Madrid este verano: “Es un periodo delicado con el Chelsea, perdimos partidos importantes. Afortunadamente, ganamos contra el Leicester. Me siento bien. Intentaremos terminar entre los cuatro primeros y hacer algo en la Copa para ganar un trofeo este año”.

Si el equipo de Conte consiguiera colocarse en puestos de Champions, el belga podría quedarse en Stamford Brigde…. siempre y cuando el Madrid de Zidane no venga a por él. Hazard tiene predilección por el equipo de Chamartín y por el técnico francés. Conocedor de que el Mundial será un factor clave para los blancos en la búsqueda de refuerzos, reconoció la importancia de jugar con su selección: “Sólo quiero estar en el campo. Me da igual de ‘9’ que de ’10’. Puedo jugar lateral izquierdo si el entrenador quiere que lo haga, no hay problema”.

Además, el belga dedicó unas palabras para todos aquellos que comparan su juego con el de Leo Messi: “No podemos ser comparados con Messi. Él es incomparable. Por supuesto, tenemos similitudes. Somos pequeños, vamos rápido. Pero él anota en cada jugada y yo no”.