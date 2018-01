Cristiano reaparece con el ojo morado e hinchado pero será baja ante el Leganés

Cuando el Real Madrid-Deportivo agonizaba, Cristiano Ronaldo recibió un golpe en la ceja de Schär tras cabecear y marcar su segundo gol de la tarde. El suizo le hizo una brecha en la cara que provocó que el portugués no pudiese terminar el encuentro. Se tuvo que retirar directamente al vestuario y antes se miró en el móvil para ver si podía seguir, una imagen que ha dado mucho que hablar y que ha sido banalizada por ciertos sectores de la prensa y las redes.

Mientras tanto, el portugués sigue a lo suyo, trabajando. Este martes reapareció en Valdebebas para entrenarse con el equipo con el ojo morado e hinchado. Aún así, no quiso perderse la sesión y se ejercitó a buen ritmo. Sin embargo, por lo molesto que es tener el ojo así y para no arriesgar lo más mínimo, Cristiano Ronaldo no jugará la vuelta de cuarto de final de la Copa del Rey ante el Leganés.

Llama la atención que cuando cualquier jugador sufre una herida de este tipo durante un partido en las redes y en los medios todo son mensajes de ánimo por la impresión que genera la sangre en este tipo de eventos deportivos. Sin embargo, al tratarse de Cristiano Ronaldo, que tiene muchos detractores a todos los niveles, muchos se han limitado a mofarse del luso porque se miró en el móvil para ver si podía seguir o no.

Viendo cómo tiene el ojo el jugador portugués del Real Madrid este martes, casi como un huevo del hinchazón y el moratón, muchos de esos no se reirán tanto ahora…