López Miras carga contra Sánchez: «Utiliza a los inmigrantes como mercancía para seguir en el Gobierno»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha cargado este viernes contra el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, al que ha acusado de utilizar a los inmigrantes «como mercancía» para «seguir unos meses más en La Moncloa». Así se ha referido el líder regional sobre el pacto al que han llegado el Gobierno central y Canarias por el que Cataluña y el País Vasco no entrarán en el reparto de menores extranjeros no acompañados. «Estamos todos atónitos con la noticia», ha dicho.

López Miras ha denunciado que el Gobierno socialista no se ha puesto en contacto con la Región de Murcia para hablar de la gestión migratoria en España cuando esta comunidad soporta una gran presión recibiendo miles de inmigrantes todos los años. «Somos unas de las regiones con más presión migratoria. Somos solidarios como ninguno. Tenemos sobreocupados nuestros recursos, los hemos tenido que duplicar», ha dicho.

A juicio del presidente de la Región de Murcia esto debería ser «una cuestión de Estado» y que en ningún momento se puede «depositar la responsabilidad en las comunidades autónomas». «Evidentemente no hay política migratoria ni se espera. Pero si no hay una gestión migratoria nacional en tres meses en Canarias volverá a haber otros 4.500 menores que tendrán que ser reubicados y esto exige una gestión nacional del Gobierno que no existe», ha advertido López Miras quien espera que una hipotética política migratoria no está condicionada a los «chantajes de Puigdemont».

En una entrevista concedida a Telecinco, el presidente de autonómico ha dicho que desde el año 2000 «han llegado más de 15.000 inmigrantes a través de las costas de la Región, porque no solo estamos recibiendo a inmigrantes que llegan desde Canarias, tenemos el centro en España con mayor acogida de inmigrantes desde Canarias, el Hospital Naval de Cartagena».

Al hilo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha comentado que «de los 523 menores que tenemos en la Región de Murcia, 200 vienen de Cataluña; por lo tanto, somos solidarios como ninguno». Asimismo, ha indicado que el Gobierno autonómico ha tenido que «duplicar» los recursos destinados a la gestión de la inmigración, al tiempo que ha recalcado que la ausencia de una gestión estatal puede conllevar que dentro de tres meses vuelva a haber en Canarias «otros 4.500 menores que tendrán que ser reubicados».

«Si nos atenemos a los criterios que he leído que va a tener el decreto, desempleo, PIB y un esfuerzo anterior a la acogida de inmigrantes, la Región de Murcia también quedaría libre objetivamente de la recepción de menores no acompañados. Pero es que esa exposición sería nacionalista o independentista si yo la tuviera», ha recalcado.

Por último, ha aseverado que «una política migratoria tiene que basarse en la igualdad, en la acogida de menores que son niños, que hay que darles unas condiciones de dignidad y, por supuesto, que el Gobierno de España de recursos suficientes».