El Rayo anuncia que jugará ante el Racing en Butarque: «Es un perjuicio para la afición y el barrio»

El Rayo no jugará este sábado en Vallecas. Después de varios días con la esperanza de tener la aprobación de la Comunidad de Madrid tras la última inspección, finalmente el partido ante el Racing se jugará en Butarque, Leganés. Una decisión que ha indignado al club madrileño, señalando el grave perjuicio que ocasiona a los aficionados y al barrio.

A pesar de que su entrenador San José ya había adelantado en rueda de prensa que la posibilidad era complicada, el Rayo finalmente ha emitido un comunicado este jueves: «A pesar de haber demostrado y justificado por todos los medios habidos y por haber, entre ellos la presentación de toda la documentación justificante del cumplimiento al 100% en medidas de seguridad y salubridad del Estadio de Vallecas», indicaron.

«Y después de la minuciosa inspección en la que se pudo comprobar y chequear el pleno cumplimiento de todas esas medidas por: los técnicos de la Comunidad de Madrid, de la empresa CEDIAL y del auditor firmante de la auditoría en la cual se sustenta la suspensión de la concesión del Estadio por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid; a fecha actual seguimos sin recibir contestación sobre la resolución de la petición del alzamiento de la medida cautelar por no existir el presunto fundamento sobre el que se sustentaba la misma», añaden.

El Rayo estalla por no jugar en Vallecas

Una situación que el Rayo no comprende: «El Club considera un atropello no poder disputar, por segunda vez esta temporada, un partido en el Estadio de Vallecas. En primer lugar, es un perjuicio innecesario a su afición; en segundo lugar, un perjuicio importante a la actividad económica que sufre un barrio como Vallecas en día de partido; y en tercer lugar, un doble perjuicio para el Rayo Vallecano, por un lado económico, por tener que desplazar un partido como este al Estadio Butarque, y por otro lado deportivo, que puede llegar a ser de consecuencias catastróficas, ya que no jugar en el Estadio de Vallecas los partidos de casa aumenta la probabilidad de pérdida de puntos que a la larga pueden suponer el descenso de categoría, con el perjuicio deportivo, económico, social y reputacional de una institución centenaria».

«Ante esta situación, el club va a preparar la organización del partido en el estadio Ontime Butarque, el cual fue designado como estadio alternativo. Si finalmente el Club se ve obligado a disputar su partido correspondiente a la jornada 4 frente al Racing de Santander en el Estadio Ontime Butarque, haciendo así efectivo el acuerdo alcanzado con el Club Deportivo Leganés a tal efecto. Los abonados podrán recoger su entrada de similar categoría, de forma gratuita, acreditando su abono, tal y como recoge en las condiciones de adquisición del abono, en las taquillas del Estadio de Vallecas», finalizó el comunicado.