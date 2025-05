Raphinha no se corta y atiza a Xavi Hernández: «No confiaba en mí, jugaba cuando no había otro»

Raphinha brilla con Flick en los escenarios en los que antes zozobraba con Xavi Hernández. El brasileño no se muerde la lengua cuando tiene un micrófono delante. No es de esos futbolistas comedidos y políticamente correctos. Lo suyo es un ejercicio de sinceridad, más cuando se refiere a su cambio de rendimiento de una temporada a otra. Raphinha ha pasado de insípido con Xavi a pilar con Flick.

«Jugaba todo el partido cuando no había otro. Y lo daba todo, resolvía partidos. Pero cuando había otro que podía estar en mi posición, le ponía a él sin pensar. Hay un video icónico en el que y exploto al llegar al banquillo y golpear el asiento. Creo que fue en el partido contra el Manchester United, donde lo hice muy bien, marqué un gol y di una asistencia. Creo que íbamos 2-2 y me quitó. Acababa de crear una ocasión muy clara. Me sentía cómodo y estaba jugando muy bien. Y el primer cambio fui yo. Cuando lo vi, no me lo podía creer», aseguró el brasileño».

«Sentía que ni él ni el cuerpo técnico confiaban en mí», ha disparado Raphinha. Su relación con Xavi llegó a un punto de no retorno. El ex técnico azulgrana se mantuvo estoico pese a los intentos del delantero por revertir la situación. «Lo intenté arreglar, tuve varias conversaciones con él, pero vi que estas no hacían ninguna diferencia. Él tenía su forma de pensar», ha declarado en una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Isabela Pagliari.

Raphinha desvela que estuvo cerca de abandonar el Barcelona tras su etapa con Xavi. Tanteó su llegada al fútbol saudí e incluso llegó a hablar con Neymar, que por aquel entonces jugaba en Arabia. «Le dije a mi pareja. ‘Creo que será bueno para nosotros. Ya he cumplido mi sueño y no tengo más cabeza para aguantar determinadas cosas’. Entonces ella me dijo. ‘¿Tú crees que, llegando allí y cobrando lo que te han prometido, tendrás la misma motivación para salir a entrenar y ganar títulos?’ Ella me dijo que mi brillo de los ojos desapareció y me comentó. ‘Tú sabes lo que quieres, y no es ir allí’».

El brasileño explica su confianza en sí mismo y compara a Xavi con Flick. «Le dije a mi mujer que tengo mucho potencial. Si el nuevo entrenador es una persona justa, en una semana lo conquisto, y la realidad es que necesité menos de este tiempo para que Hansi Flick se encariñara conmigo. Él es una persona que se preocupa por todos los jugadores, con quien juega y con quien no juega. Esto lo noté cuando Vitor Roque salió. Él iba a hablar con la dirección del club para saber cuál era su situación. Hablaba con él», destacó Raphinha.