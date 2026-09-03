Ralf Schumacher (51 años): «Lo más hermoso de la vida es cuando tienes a tu lado a la pareja adecuada con quien puedes compartirlo todo»

Ralf Schumacher sorprendió al mundo del deporte en julio de 2024 con una publicación que, más allá de su enorme repercusión mediática, tenía un significado muy personal. El ex piloto alemán de Fórmula 1 decidió hacer pública su homosexualidad y presentar a su pareja, Etienne, con una fotografía de ambos disfrutando de un atardecer junto al mar. «Lo más hermoso de la vida es cuando tienes a tu lado a la pareja adecuada con quien puedes compartirlo todo», escribió el hermano de Michael Schumacher, resumiendo en una sola frase un momento especialmente importante de su vida.

Un Ralf Schumacher que decidió compartir públicamente una parte de su intimidad que hasta entonces había mantenido alejada de los focos, recibiendo rápidamente numerosos mensajes de apoyo. Su anuncio tuvo además una especial relevancia dentro del automovilismo, un mundo históricamente poco acostumbrado a que sus grandes protagonistas hablen abiertamente de su orientación sexual.

La imagen publicada por Ralf mostraba a la pareja de espaldas, abrazada y contemplando la puesta de sol, una escena sencilla que se convirtió rápidamente en una de las noticias más comentadas del deporte internacional. Etienne, de nacionalidad francesa, llevaba tiempo formando parte de la vida del ex piloto antes de que ambos decidieran hacer pública su relación. La reacción de Ralf después de la enorme repercusión dejó claro que atravesaba un momento de felicidad. El alemán agradeció las felicitaciones recibidas y compartió nuevas imágenes junto a su pareja, mostrando abiertamente una relación que había permanecido en la esfera privada.

La vida personal de Ralf Schumacher

Antes de esta nueva etapa, la vida sentimental de Ralf Schumacher había estado marcada durante años por su matrimonio con Cora Brinkmann, ex modelo alemana. Ambos se casaron en 2001 y estuvieron juntos durante catorce años, hasta que su relación terminó con su divorcio en 2015. De su matrimonio nació David Schumacher, quien siguió los pasos de su padre y de su tío Michael en el mundo del motor. La reacción de David al anuncio de su padre fue uno de los momentos más emotivos de aquel día, pues el joven le transmitió públicamente su apoyo y aseguró estar feliz de que finalmente hubiera encontrado a una persona con la que se sintiera cómodo y seguro. «Estoy cien por cien detrás de ti, papá», fue el mensaje con el que comentó el post.

La historia personal de Ralf Schumacher siempre ha estado inevitablemente ligada al apellido más famoso de la Fórmula 1. Ser el hermano pequeño de Michael Schumacher significó crecer bajo la sombra de uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, aunque Ralf consiguió construir una carrera propia y notable en la máxima categoría. Compitió en Fórmula 1 entre 1997 y 2007 con equipos como Jordan, Williams y Toyota y logró seis victorias en Grandes Premios. Sin embargo, fuera de los circuitos, su vida ha estado marcada por un perfil mucho más reservado. Precisamente por ello, su decisión de compartir públicamente su relación con Etienne fue un punto de inflexión.

Su vida familiar también ha estado marcada por momentos muy difíciles, especialmente desde el grave accidente de esquí sufrido por Michael Schumacher en diciembre de 2013. La familia ha protegido desde entonces la intimidad del heptacampeón del mundo, y Ralf ha hablado en alguna ocasión del enorme impacto emocional que aquella situación tuvo para todos sus seres queridos. El ex piloto reconoció que echaba de menos al Michael que conocía antes del accidente y describió todo lo sucedido como una experiencia dolorosa y triste. Para todo ello, haber encontrado una pareja como Etienne le ha ayudado y mucho.

Tanto es así que hace unos meses Ralf Schumacher celebró su boda con su pareja, Étienne Bousquet-Cassagne, en la localidad francesa de Saint-Tropez. El enlace se produjo en un entorno exclusivo de la Costa Azul y llegó aproximadamente dos años después de que el alemán hiciera pública su relación sentimental y su orientación sexual, un anuncio que marcó un importante cambio en su vida personal.