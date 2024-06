Juan Carlos Navarro, leyenda del Barcelona de baloncesto y actual director general de la entidad culé, compareció el pasado domingo ante los medios de comunicación en el Palau Blaugrana para hacer un balance de la temporada en caliente tras la tercera derrota seguida ante el Real Madrid. Era el día en el que todo se acababa para el Barça y tras un año en blanco tocará hacer renovaciones en todos los puestos.

Para empezar, el campeón del mundo con la selección española no pudo asegurar la continuidad del entrenador, Roger Grimau, al que ha visto caerse con todo el equipo tanto en las semifinales de la Liga Endesa contra el máximo rival y también en los cuartos de final de la Euroliga, en un quinto partido dramático en el pabellón azulgrana contra el Olympiacos. Los griegos le impidieron volar a Berlín y enfrentarse precisamente al Real Madrid en la Final Four. Quién sabe qué hubiera pasado…

Lo cierto es que el Real Madrid ha ganado siete de los nueve enfrentamientos entre ellos, un global que ha hecho mucho daño al conjunto catalán, ya que tres de ellos han costado un título. Con todo este panorama, Navarro cuestionó si la composición actual del club, a pesar de encontrarse en una etapa de transición, será lo demasiado sólida como para afrontar la siguiente temporada con la expectativa de ganar algún título.

«Se tiene que pensar y reflexionar y hablar con Roger, también. No todo ha sido cosa del entrenador, algunos jugadores no han estado a la altura. Nadie ha estado a la altura y nos metemos dentro del saco, también. Hemos cometido errores, de todo se tiene que aprender y estamos con ganas del año que viene y empezar. Pero el futuro de Roger todavía no lo puedo responder, pero sin duda habrá cambios», aseguró a los medios.

Navarro hará otra comparecencia para anunciar cambios

Navarro lamentó no haber alcanzado los objetivos marcados. «Ha sido una temporada en la que no hemos logrado los objetivos. Era una temporada de transición con muchos cambios, pero aun así no hemos aprovechado, por ejemplo, el quinto partido aquí contra Olympiacos o ahora perder 3-0 una semifinal. Estamos un poco decepcionados por lo que ha pasado. Os emplazamos a que en unos días hagamos una reflexión, como ha dicho Roger, todos juntos y en unos días o semanas haremos otra rueda con Josep Cubells (directivo encargado del baloncesto) y conmigo para que veáis las decisiones. Hay que hacer cambios porque creo que no hemos llegado a los objetivos que queríamos todos», anunció.

Además, aseguró que la actitud de algunos jugadores no fue la correcta. «No me han gustado algunas actitudes de los jugadores. Nikola (Kalinic) llevaba un tiempo sin estar bien en la pista. Tenemos ganas de empezar otra vez, de hablar con jugadores y staff para hacerlo mejor el año que viene. Vamos a hacer retoques, seguro, para competir más, aunque no será una revolución. En Europa hicimos una temporada correcta, se nos va el quinto partido en 3 minutos. Y contra el Madrid en semifinales , que sabemos qué equipos tienen», argumentó.

«Todo era una apuesta, un cambio radical, y no ha salido bien. Presupuesto más bajo, entrenador nuevo, y no ha salido bien. Ahora hay que pensar en el futuro», detalló Navarro, quien pidió «perdón» a la afición. «La afición ha estado de diez. La gente ha vibrado, hoy no se le puede reprochar nada al equipo, el Madrid también. Otra cosa serían los árbitros, estamos siempre súper condicionados, como en la final de Copa. Felicitar al Real Madrid, pero una cosa no quita la otra. Hay que jugar súper mejor que ellos para ganarles, ellos saben ganar estos partidos y han estado adaptados», resumió.

Ricky Rubio no asegura su continuidad

Otro que sembró muchas dudas tras el Clásico fue Ricky Rubio. El base español, que superó sus problemas de salud mental y se reenganchó al basket volviendo al equipo donde rompió a estrella, no pudo asegurar su continuidad «en caliente» en el Barça y se dio un tiempo para analizar su situación y tomar una decisión en torno a su futuro.

«No tengo ni idea. No quiero decidirlo en caliente, estaré unas semanas con la cabeza fría para poder valorar todo. No ha sido fácil, y ahora en caliente es difícil decidir», afirmó ante la prensa. «Estos meses me he sentido raro, he querido cambiar algunas cosas. Entrar en mitad de temporada no es fácil, mi forma de ser, más callado y no sentirme al 100%. Creo que no he sido todo lo que esperaba, pero tampoco iba con ninguna expectativa, pero queda claro que el balance no es bueno», explicó Ricky.