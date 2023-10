Rajada de Lando Norris contra Fernando Alonso: «Siempre se hace quedar muy bien a sí mismo»

Los 59 puntos que separan a Aston Martin de McLaren en la clasificación de Constructores del Mundial de Fórmula 1 está siendo objeto de discordia y ha supuesto un cruce de declaraciones entre Fernando Alonso y Lando Norris, con palabras realmente ácidas por parte del piloto británico sobre el español. El «exceso de confianza» al que aludió el asturiano para referirse a los dos pilotos de la escudería británico levantó ampollas.

Si bien es cierto que durante los últimos meses de competición McLaren le ha recortado bastante distancia a Aston Martin en la lucha por la cuarta plaza del Mundial de Constructores, Alonso aludió a los altibajos que se están dando en casi todas las escuderías y de ahí lo cambiante de todo.

Fue en una declaraciones en la rueda de prensa previa del GP de Qatar cuando el español habló. «Cada fin de semana vemos altibajos para todos. McLaren estaba muy fuerte antes del parón de agosto, en Austria, en Silverstone… Creo que ambos pilotos –en referencia a Norris y Piastri– estuvieron cerca de estar en el podio en Silverstone y luego en Zandvoort estuvimos nosotros en el podio y ellos estuvieron sufriendo un poco», recordaba analizando Alonso, que sentenciaba así: «Así que es bueno que tengan un exceso de confianza, a ver si podemos ganarles en Abu Dhabi».

Estas declaraciones no sentaron nada bien a Lando Norris que, al ser cuestionado por las palabras del piloto de Aston Martin no dudó en entrar al trapo con todo. «¿Dice que nos estamos confiando demasiado? ¿Cuántos puntos recuperamos el fin de semana pasado? Bastantes. Más de 20», expresaba el primer piloto de McLaren, que recortaron un total de 29 puntos a Alonso y Stroll, y continuaba en declaraciones para Motorsport.com: «Así que, a menos que sus matemáticas se estén deteriorando, que estoy seguro de que no es el caso… Fernando es sólo Fernando, siempre va a decir cosas».

Norris ataca a Alonso

«Fernando Alonso siempre se hace quedar muy bien a sí mismo o hace quedar mal a los demás. Es muy bueno en eso», decía Lando Norris, de manera muy ácida sobre las declaraciones de un Fernando Alonso con el que siempre ha mantenido una gran relación, aunque el asturiano no se suele morder la lengua nunca. El británico no dejaba el tema ahí y le avisaba: «No creo que tengamos exceso de confianza. Creo que nosotros somos las últimas personas que han mostrado un exceso de confianza a la hora de decir algo. Especialmente yo mismo».

Norris sentenció el tema recordando cómo le está costando a Aston Martin, a Alonso y Stroll, mantener dos coches en carrera en las posiciones de puntos: «Pensaba que estábamos a muchos más puntos, así que para nosotros estar a 49 con seis carreras por delante y dos coches yendo bien… ellos sufren para tener dos coches ahí arriba en la Q3 o ahí arriba al final de la carrera, entonces diría que es una tontería que piense lo contrario. Pero es un tipo inteligente, no es tonto en absoluto».

«Así que, estoy seguro de que podemos hacerlo, porque si podemos tener más podios y cosas así, entonces, sí, por supuesto que es posible», concluía Norris, que se ve con opciones en estas últimas carreras de recortar los puntos suficientes para arrebatar la cuarta plaza del Mundial de Constructores a Aston Martin y Fernando Alonso.