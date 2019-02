Rafinha Alcántara repasó la actualidad del Barcelona en el programa Tribuna Marca de Radio Marca Barcelona donde también habló del VAR, Messi y el estado de su recuperación

Rafinha Alcántara ha repasado la situación que atraviesa el Barcelona y también sobre el estado de su lesión. El futbolista pasó por los micrófonos del programa Tribuna Marca de Radio Marca Barcelona para hablar de su entrenador, Ernesto Valverde, y también del VAR que tanta polémica está generando en las últimas jornadas: “El VAR no puede parar el juego dos

minutos o el fútbol parecerá fútbol americano“.

“La primera temporada estaba en contra. Decía que se transformaba en deporte americano. Mientras no pare el juego, estoy de acuerdo. Los árbitros de VAR están para eso, para decidir. Si se tiene que parar mucho el juego parece fútbol americano. Ha ayudado mucho, yo solo estoy en contra de que se pare el juego. Ellos nos lo explicaron pero en el futbol hay muchas emociones y claro”, aseguró en relación al VAR.

Respecto a Valverde, Rafinha ha dicho que “es un tío claro, que dice lo que piensa. Sabe a lo que jugamos y organiza bien al equipo. Estamos encantados con él, nos aporta mucho”. Sobre el triunfo del Barça en casa del eterno rival, el azulgrana dijo estar muy feliz aunque reconoce que “fue un partido con mucho respeto, pero una vez que el balón entró el equipo se soltó”.

El centrocampista tiene muy buena relación con Coutinho que no atraviesa por un gran momento. Al ser preguntado por él, Rafinha se deshizo en elogios hacia su amigo: “Es muy bueno. Cuando parece que no salen las cosas se le critica. Está aportando y ayudando al equipo. A un extremo se le piden goles pero lo que da y por cómo encaja, vemos que nos ayuda de una forma extraordinaria. Es barato por su calidad”.

En relación a Arthur Melo dijo: “Admiro mucho a Arthur por su juego. Es increíble cómo un brasileño puede parecerse tanto a un europeo en cuanto al juego. Robarle un balón es muy difícil. Mover al equipo como lo mueve es para admirar. Siendo tan joven, y en su primer año, está dando un nivel increíble”. Mientras de Malcom comentó: “Es un jugador extraordinario. Es problema son las oportunidades. Le falta falta continuidad pero debe tener paciencia para coger confianza”.

“Messi no tiene límites”

Otro de los que salió en su charla con Tribuna Marca de Radio Marca Barcelona fue Leo Messi, del que dijo que no tiene límite alguno: “Tendrá límite físico, no creo que con cincuenta años aguante. Hasta que su nivel físico se lo permita, está tan por encima del resto que hará lo que quiera. Se adapta a diferentes tipos de juego: de extremo, de medio, de delantero. Sabe cómo jugar. No es cuestión de años”.

Una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda ha obligado a Rafinha a parar y vivir el buen momento del equipo desde la grada. Eso sí asegura que sus compañeros están haciendo un gran papel. “Veo al equipo genial. Cuando llega enero o febrero se nota el cansancio porque es normal. Cuando llegan los partidos importantes, existe la motivación y no el cansancio. Veo al equipo completo y que reacciona a la hora de la verdad. Hay rotaciones, cosa que es importante. El año del triplete hubieron muchas y los jugadores se sentían bien. Al haber sido año de mundial las piernas pesan más pero están preparados”, añadió.

Sobre su recuperación reconoce que está “genial, cumpliendo los plazos. Hay que tener paciencia. Estoy aprendiendo y mejorando” y que lo más duro fue a nivel mental: “Ha sido muy difícil, han sido meses complicados. Con la ayuda de mis amigos y mi familia he podido superar el mal momento. Es duro por el tiempo que tienes que estar sin hacer lo que te gusta”.

En última instancia se rindió a Vinicius, que ha sido convocado con la selección absoluta de Brasil por primera vez y con tan solo 18 años: “Es increíble, a mí me sorprendió. Lo veía en el Flamengo y el nivel que está dando en el Real Madrid en su primer año es espectacular“.