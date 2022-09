Rafa Nadal – Tiafoe, en vivo online: cómo va en directo el partido de tenis de Nadal y dónde verlo gratis

Rafa Nadal, número 3 de la ATP, busca el billete a los cuartos de final del US Open 2022. El tenista balear se enfrenta este lunes 5 de septiembre al estadounidense Frances Tiafoe, número 26 de la ATP. Nadal no sólo lucha por su quinto título en Nueva York, sino que también aspira a salir del último Grand Slam de la temporada como nuevo número uno de la ATP. Sigue en directo y online el partido entre Nadal y Tiafoe en directo hoy.

¡Derecha ganadora de Nadal para cerrar el juego! Sigue llevando la iniciativa en el segundo set el español con su servicio. Es importante sumar juegos con autoridad para ir cogiendo confianza y esperar que Tiafoe baje un poco el listón.

Le llegan ánimos desde su equipo a Nadal. Moyá le decía que confiara, mientras el propio balear decía que estaba algo lento. Aunque el resultado no es el esperado, hay margen de mejora y tiempo para remontar este partido.

Juego para Tiafoe, sigue sin dar ninguna opción con su servicio el estadounidense. No sólo está sacando muy bien, sino que también la está golpeando a la perfección

¡Juego en blanco para Nadal! ¡Buena forma de empezar este segundo set ante Tiafoe!

Se ha demorado un poco el regreso de Nadal, pero ya está en pista listo para ir a por el segundo set e intentar igualar la contienda con Tiafoe. Le toca sacar al español

Ha aprovechado Nadal el descanso tras el primer set para acudir al vestuario. Está sudando mucho el balear y es que hay mucha humedad en Nueva York.

El primer set es para Frances Tiafoe. El americano no sólo se hace con el primer parcial, sino que es la primera vez que le gana un set a Nadal en los tres enfrentamientos hasta la fecha. Cerró en la red el americano para poner el 4-6 al marcador. Así lo celebró el americano:

FRANCES. TIAFOE.

The 🇺🇸 takes the first set, 6-4, over Rafa Nadal. pic.twitter.com/ApqT8ULkkR

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022