Rafa Nadal: «Soñaba con volver a vivir una situación así»

Rafa Nadal se mostró feliz y agradecido después de lograr una victoria mayúscula en el Mutua Madrid Open 2024, con la que consigue aplazar, al menos un partido más, su despedida del torneo. El tenista español superó a Alex de Miñaur (7-6, 6-3) en un emocionante día de tenis y no dudó en agradecer el apoyo de las 12.000 personas que se dejaron la voz en animarle. Además, reconocer su alegría contagió de nuevo al público, que podrá volver a ver a su ídolo el lunes ante Pedro Cachín.

«Al final, llevo muchos meses difíciles, no a nivel personal pero sí a nivel profesional. Siempre pensando y levantándome con la ilusión de vivir una tarde así. Muchísimas gracias a todos. Yo fallo, pero el público no falla nunca», declaraba Nadal, a pie de pista, como muestra de agradecimiento al incansable público de Madrid.

Su tenis fue de notable alto, pero el espíritu competitivo de Nadal le impide, incluso con las emociones de la victoria a flor de piel, ocultar que quiere dar otro paso más. «Hay margen de mejora, pero bueno, día a día. Significa mucho haber podido jugar el partido entero, la semana pasada no lo pude hacer. Hoy he conseguido jugar más de dos horas. Y contento por terminar con una victoria que me permite jugar una vez más en esta tremenda pista», analizaba el cinco veces campeón del Mutua Madrid Open.

Sobre su próximo rival, el argentino Pedro Cachín, Rafa Nadal sólo tuvo elogios y se instó a completar su preparación hasta el lunes, día de partido. «No he jugado nunca contra Cachín, un jugador duro que, después de venir de un periodo difícil de resultados está resurgiendo, así que va a ser difícil. Haré lo posible por estar preparado y recuperado».

«Momentos y momentos… Situaciones que sé que son las últimas veces que las voy a vivir. Muchas veces veía un sinsentido seguir, pero soñando con volver a vivir una sensación así. Ha sido una tarde increíble. Pasar días en el circuito, es mi casa, es muy necesario. Los dos últimos dos años he pasado muy poquitos días en el circuito y eso te va minando. La semana no ha sido para nada perfecta. He intentado que la bola viajara más por arriba para tener más tiempo. Los cambios de ritmo aún me están costando y he sido capaz de aguantar un partido de dos horas contra un rival de gran nivel», zanjaba Nadal, que se llevó, una vez más, una sonora ovación de la grada de la Caja Mágica.