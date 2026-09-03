Rafa Jódar (19 años): «En Estados Unidos dan muchas facilidades a los deportistas, sobre todo en la universidad; intentan ayudarte en el deporte y los estudios»

Rafa Jódar está viviendo un ascenso meteórico que le ha llevado con apenas 19 años a convertirse en una de las grandes revelaciones del tenis mundial. El madrileño, que en 2024 conquistó el US Open júnior, decidió apostar posteriormente por una vía poco habitual para un tenista español de élite, pues decidió cruzar el charco para combinar su formación deportiva con los estudios universitarios en Estados Unidos. Una experiencia que le permitió crecer tanto dentro como fuera de la pista.

«En Estados Unidos dan muchas facilidades a los deportistas, sobre todo en la universidad; siempre intentan ayudarte y combinar el deporte y los estudios. Le dan mucha prioridad y mucha importancia a los deportistas para que sigan evolucionando y para que sigan siendo mejores. Lo hacen muy fácil», explica Rafa Jódar en la revista Esquire al recordar su etapa en el tenis universitario. El español pasó por la Universidad de Virginia, donde disfrutó de un entorno de alto rendimiento y fue elegido Novato del Año por la Intercollegiate Tennis Association.

Para el madrileño, aquella experiencia supuso además una oportunidad para familiarizarse todavía más con la pista rápida, una superficie especialmente importante en el tenis estadounidense. Su salto a Estados Unidos llegó después de una temporada 2024 espectacular. Rafa Jódar se proclamó campeón del US Open júnior, convirtiéndose en el cuarto tenista español capaz de conquistar el torneo en esta categoría. También alcanzó los cuartos de final de Wimbledon júnior, ganó importantes torneos ITF y disputó su primera final profesional en Dénia.

Rafa Jódar y su paso por Estados Unidos

La aventura universitaria no fue un paréntesis, sino un paso importante dentro de su formación. Su entrenador en Virginia, Andrés Pedroso, destacó especialmente su madurez y profesionalidad. «No parecía un jugador júnior. Parecía un tenista profesional por la manera en que competía», llegó a decir sobre el español. También resaltó su «espíritu ganador» y su capacidad para aprender de las derrotas y convertirlas en mejoras para su juego.

Después de esa experiencia, Rafa Jódar decidió dar el salto definitivo al circuito profesional. En 2025 consiguió su primer título Challenger y terminó de confirmar que estaba preparado para competir contra jugadores experimentados. En 2026 llegó la explosión definitiva, conquistando su primer título ATP en Marrakech y protagonizando grandes actuaciones en Madrid, Washington, Canadá y Cincinnati. Su progresión le ha permitido situarse entre los mejores del mundo con solo 19 años.

Su filosofía también explica buena parte de su éxito. «Yo siempre quiero más, ser mejor jugador, mejorar cada día», aseguró después de conquistar su primer título ATP. Una mentalidad que mantiene incluso cuando la presión y la atención mediática han aumentado considerablemente. Rafa Jódar insiste en que intenta no distraerse con lo que ocurre fuera de la pista y prefiere centrarse en el trabajo diario. «Intento no mirar mucho redes sociales», reconoce, explicando que busca mantenerse concentrado en el tenis y aprovechar su tiempo libre para descansar.