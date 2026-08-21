¿Quién es el deportista mejor pagado de España? Su sueldo está por encima de Lamine, Fernando Alonso o Marc Márquez

La lista de los deportistas españoles mejor pagados se ha actualizado en los últimos días con la renovación del contrato de uno de los grandes nombres del deporte español. Este nuevo contrato ha superado al de otros grandes nombres como el balón de oro Rodrigo Hernández, uno de los futbolistas más mediáticos del mundo como Lamine Yamal o el mítico Fernando Alonso.

La escudería de F1 Williams ha decidido apostar por la continuidad de Carlos Sainz, aunque ha decidido, como es habitual, mantener bajo cláusulas de confidencialidad la cifra exacta que cobrará por temporada. Sin embargo, la cifra aproximada ha trascendido a través de filtraciones que declaran que su sueldo rondaría los 30 millones de euros por temporada. Esta renovación con tales cifras provocaría que Carlos Sainz se convirtiese en el deportista español con mayor salario fijo.

Para conocer quién es el deportista español mejor pagado, hay que puntualizar que deportistas españoles como Jon Rahm (golf) y Carlos Alcaraz (tenis) cobran bonificaciones dependiendo del número de torneos en los que participen y su resultado en estos. Además, cabe añadir que estas cifras solo se ciñen al ámbito deportivo. Los deportistas cuentan con grandes bonificaciones económicas por patrocinios que suelen ser una parte importante de sus ingresos anuales.

Los deportistas españoles mejor pagados

Uno de los grandes olvidados cuando se habla de salarios de deportistas españoles es el mencionado anteriormente Jon Rahm. El golfista español firmó en 2023 un megacontrato histórico con el circuito saudí LIV Golf de unos 300 millones de euros garantizados. Según Forbes, tras recibir una cuantía inicial, el resto de la cantidad acordada se abona de forma anual en pagos de entorno a 75 millones de dólares. Estas cifras no suman ni los precios por torneos ni sus patrocinios comerciales con Mercedes Benz, Rolex o el banco Santander.

Otro de los grandes personajes españoles es Carlos Alcaraz, que a sus 23 años se estima que ingresa alrededor de 60 millones de dólares entre ganancias en la pista (23 millones de dólares) y en patrocinios con empresas como Nike, Rolex o BMW (38 millones de dólares).

En el caso de Fernando Alonso, que comparte sector con Sainz, Aston Martin mantiene un contrato donde paga al asturiano entre 20 y 24 millones de dólares por temporada, según portales internacionales especializados en F1. A esto se le añade entre 6 y 8 millones por patrocinios, según la revista Forbes.

El último balón de oro español, Rodrigo Hernández, ha acordado recientemente un salario aproximado de 13 millones de euros netos por temporada con el Barcelona, sin contar primas y patrocinios. Su salario es superior al de Lamine Yamal, que tiene un sueldo base fijo de 16.6 millones de euros brutos por temporada. A esta cuantía se le suman sus ingresos por publicidad con Adidas (3,2 millones al año) y otras marcas como OPPO o Powerade.

Marc Márquez cuenta con un salario base de 12 millones netos por temporada y cuenta además con primas de rendimiento en su contrato. Se calcula que con sus patrocinios de Red Bull, entre otros, genera en torno a 5 y 7 millones de dólares, según informan medios especializados en el sector y Forbes.