Quién actúa en el descanso del partido de la NFL del Santiago Bernabéu y quién cantará el himno de Estados Unidos

La NFL abrirá sus puertas por primera vez en España para albergar un partido de estas características en el impresionante Santiago Bernabéu, que se ha vestido de gala para recibir a los seguidores del fútbol americano que presenciarán en sus gradas el espectáculo de la competición. Una exhibición que, además, irá acompañada de un espectacular concierto en el descanso del mismo, y donde tendrá dos protagonistas propios y de gran nombre en el mundo del espectáculo. Descubre quién actúa en el descanso de la NFL en el Santiago Bernabéu.

¿Habrá concierto en el descanso de la NFL en el Bernabéu?

Hasta hace unos días, quizás, esta pregunta sería la más repetida entre los aficionados del fútbol americano. ¿Quién actúa en el descanso de la NFL en el Bernabéu? Pues bien, el feudo blanco vivirá de primera mano la emoción y el espectáculo de dos de los mayores artistas del mundo: Bizarrap y Daddy Yankee. Ambos protagonistas deleitarán con su música a los más de 80.000 espectadores que se reunirán con motivo de la celebración del partido de la NFL entre los Miami Dolphins y Washington Commanders, último duelo que se jugará en territorio continental durante esta temporada 2025.

From the same high school in Hawaii to opponents in Madrid 🌺 WASvsMIA– Sunday 9:30am ET on @NFLNetwork

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/IiY73ucXqv — NFL (@NFL) November 15, 2025

Quién es Bizarrap y sus canciones más famosas

Gonzalo Julián Conde, denominado Bizarrap, es un DJ y productor musical de Argentina conocido gracias a su trabajo en diferentes géneros como el rap, el trap y la música electrónica, y se hizo famoso gracias a sus canciones colaborativas (BZRP Music Sessions) con diferentes artistas del mundo, como, por ejemplo Shakira, Quevedo o Residente, entre otros. Precisamente, con estos tres primeros artistas alcanzó el pico con tres nuevas canciones que revolucionaron el mundo del espectáculo.

The season’s last international game lands in Madrid 🇪🇸 WASvsMIA– Sunday 9:30am ET on @NFLNetwork

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/LFNa6mRijC — NFL (@NFL) November 15, 2025

Daddy Yankee: quién es y sus canciones más conocidas

Precisamente, Bizarrap compartirá escenario en el descanso del Santiago Bernabéu con uno de los mejores artistas del reggaeton, Daddy Yankee, con su nuevo trabajo BZRP Music Sessions #0/66. El cantante de San Juan, Puerto Rico, es denominado una leyenda en su género después de debutar en 1990 y llegar a la fama mundial en 2004 con su álbum ‘Barrio Fino’ y el éxito ‘Gasolina’. A partir de ahí, su ascenso en el mundo artístico fue meteórico e incluso ha participado como actor en diferentes trabajos y como productor musical.

Quién cantará el himno de Estados Unidos en el Bernabéu

Como viene siendo habitual, los himnos cobran gran protagonismo en este tipo de eventos, y en el Santiago Bernabéu no iba a ser menos. En este caso, la Banda de Infantería de Marina de Madrid interpretará la Marcha Real Española, y Karina Pasian será la encargada de cantar el himno nacional de Estados Unidos, un momento único que disfrutarán sin duda alguna aquellos aficionados que hayan asistido al feudo blanco.