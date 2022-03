Georgina Rodríguez es la española más seguida en Instagram con más de 36 millones de followers con los que últimamente no está compartiendo mucho contenido. Y es que la influencer, pareja de Cristiano Ronaldo, está mucho menos activa en sus redes sociales durante las últimas semanas, de ahí que muchos usuarios se pregunten el por qué de ese paso al lado de la española de origen argentino.

Uno de los motivos puede ser sin duda su embarazo. Georgina espera mellizos en las próximas semanas, por lo que debe tener molestias propias de cualquier mujer que espere dos bebés y que esté a poco tiempo de dar a luz. Aunque disponga de todas las comodidades posibles, quizás tampoco tenga ánimo de estar publicando cosas en las redes sociales como antes. De hecho, su último post es el del pasado 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuando subió una foto de archivo con una frase de Coco Chanel.

En las últimas horas, ha subido un vídeo corto en sus historias en el que aparece embarazada en la piscina interior de su casa de Manchester junto a sus hijos, imágenes que no quedarán en su tablón y que en unas horas quedarán borradas por elegir ese formato. Una especie de parón este de Georgina Rodríguez en redes sociales que llega precisamente tras arrasar y triunfar con su documental de Netflix, Soy Georgina.

La serie ha sido de lo más visto en todo el mundo durante las últimas semanas, pero la influencer también ha recibido muchas y duras críticas por mostrar su día a día rodeado de lujo. De hecho, quizás esta sea otra de las razones por las que haya decidido apartarse un poco de las redes, pues en su estado es importante cuidar la salud mental. Una Georgina que en cualquier caso en la última entrevista que dio dejó claro que estaba orgullosa de sí misma y que acepta las críticas del docureality.

«Lo que tengo lo he trabajado yo»

«Estoy encantada de ser la mujer de Cristiano Ronaldo, estoy completamente enamorada de él y por ello me siento afortunada. Soy consciente de que ser su mujer me ofrece muchas oportunidades, pero lo que tengo en el banco lo he trabajado yo, lo he construido yo. Estoy orgullosa de mi trabajo y de cómo he gestionado mi carrera, encontrando el equilibrio entre mi dedicación profesional, personal y familiar», decía.

«Entiendo que mi documental no le guste a todo el mundo… a mí tampoco me gusta todo el mundo. Es cierto que me ha ido bien en los últimos años, pero también he trabajado mucho, he sabido enfocar mi tiempo y mis redes sociales. A veces me llaman ‘mujer de’ de manera despectiva, pero a mí no me hace daño», añadía.