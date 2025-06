Qué diferencia horaria hay con Nashville y a qué hora española son los partidos del Mundial de Clubes hoy

El Mundial de Clubes sigue su curso y ya ha arrancado la segunda jornada de competición, donde el Atlético de Madrid consiguió por fin su primera victoria del campeonato. Eso sí, lo tiene muy complicado para avanzar hacia la siguiente fase del torneo intercontinental, pues el PSG cayó derrotado ante el Botafogo y el conjunto de Simeone necesitaría un milagro en forma de un incontestable triunfo, por 3 goles o más, para acceder a las fases eliminatorias.

Ante el Seattle, el equipo rojiblanco venció por 1-3 con un doblete de Pablo Barrios y un tanto Witsel, que salió desde el banquillo y anotó en los primeros compases de la segunda parte. A pesar de esta clara victoria, parece que la derrota por 4-0 ante el PSG podría ser clave para la no clasificación colchonera, que tendrá que optar a la épica para doblegar a un Botafogo que dio la campanada ante el equipo de Luis Enrique, que a su vez se rindió ante el club brasileño

«Creo que Botafogo es el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada, tanto en Liga como en Champions. Fueron eficientes y solidarios. Jugaron muy bien. No nos esperaron en bloque bajo desde el principio, tuvieron oportunidad de hacer transiciones y marcaron un gol con una gran acción de Igor Jesus que les dio mucha moral. Les felicito», recalcó el entrenador del París Saint-Germain.

