El VAR hace estallar a Simeone en Seattle: de señalar penalti sobre Giuliano a ni siquiera pitar falta

Diego Pablo Simeone terminó muy enfadado con Falcón Pérez, árbitro del Atlético-Seattle Sounders, por un penalti no pitado sobre Giuliano Simeone. Los rojiblancos se la jugaban contra el modesto equipo estadounidense después del duro correctivo recibido contra el Paris Saint Germain. Cualquier acción, y más un penalti, era vital para intentar sumar goles a su marcador para reducir la cuenta goleadora en esta fase de grupos del Mundial de Clubes.

Con 0-1 favorable al Atlético de Madrid llegó la acción más polémica del partido. Giuliano Simeone se internó por la banda derecha y su defensor le agarró y le terminó derribando dentro del área. El argentino se había marchado de su par y éste le agarró para evitar que se metiera en el área. La acción termina con el defensa trabando a Simeone dentro del área y el árbitro señalando penalti.

La acción parecía clara, el contacto existía y el colegiado lo vio en directo. Julián Álvarez tiró de galones y tomó la responsabilidad de lanzar el penalti, pero Falcón Pérez no daba el ok. El VAR estaba revisando la acción y por eso el árbitro argentino no permitía lanzar. Unos minutos más tarde, el árbitro fue al monitor a revisar la acción tras la llamada del VAR. Después de ver la jugada repetida a cámara lenta no sólo no pitó penalti, sino que no señaló ni falta.

Simeone no se lo podía creer. La jugada parecía clara. Giuliano es agarrado fuera del área y la acción termina dentro cuando el defensor termina tropezando y cayendo sobre el futbolista del Atlético de Madrid, trabándole la pierna y derribándole dentro del área, impidiendo así que el jugador pueda continuar.