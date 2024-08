El PSG pierde el 47% de los ingresos de televisión sin Kylian Mbappé

El apagón en la Ligue 1 tras la marcha de Kylian Mbappé es real y ha afectado de lleno al Paris Saint-Germain. El cuadro parisino ha perdido un 47% de sus ingresos de televisión esta temporada. Ha pasado a cobrar 22 millones de euros cuando antes cobraba 42.

El PSG no puede estar nada contento con la marcha de uno de los mejores, por no decir el mejor, jugadores que han pasado por su historia: Kylian Mbappé. La marcha de la estrella francesa ha dejado mermado al equipo de Luis Enrique en lo deportivo, ya que no goza de un jugador similar, que pueda asegurar al equipo la cantidad de goles que firmaba por temporada el galo en Francia.

Pero la marcha de Mbappé también ha dejado mermado al PSG en lo económico. Se fue libre y no dejó dinero alguno en las arcas del cuadro francés. Pero indirectamente, esta marcha también ha afectado al equipo parisino en cuanto a los derechos televisivos.

El Paris Saint-Germain ha perdido el 47% de los ingresos de televisión en Francia sin su ex estrella. Con Kylian Mbappé en su plantilla, el PSG cobraba 42 millones por temporada. Ahora solamente cobra 22. Veinte millones menos sin uno de los mejores jugadores del mundo, que ahora disfruta de su nuevo equipo en el Real Madrid y en la Liga EA Sports. La misma cantidad que el decimotercer clasificado de la Ligue 1 la campaña pasada.

Apagón en Francia sin Mbappé

En los últimos días, con la Ligue 1 recién iniciada, en Francia informaban que los clubes de la competición francesa, con el nuevo acuerdo de televisión sin Mbappé, van a recibir un 60% menos en ingresos televisivos respecto a la temporada pasada. De los poco más de 500 millones totales por estos derechos, hay que restarle CVC (el 20%), cargas y costes de funcionamiento. En total se restan 272,5 millones de euros.

La temporada pasada, como total, los 18 clubes de la Ligue 1 percibieron 495 millones y esta temporada solamente recibirán 189,7 millones. Pero hay más. A este total hay que deducirle 11,5 millones de ayudas a los clubes descendidos. Por lo tanto, el montante final se queda en 178 millones netos.

Y es que la baja de Mbappé, unido al alto coste para ver la Ligue 1 en Francia, ha provocado que muchos franceses tiren de piratería para ver los partidos de sus equipos, realizando incluso un boicot por redes sociales a la cadena que se hizo con los derechos esta temporada.

Este apagón que está sufriendo la Ligue 1 afecta directamente a los clubes, que perderán un buen pellizco por derechos de televisión. La gestión de la liga francesa está siendo un desastre, y los datos están ahí, pero es que la marcha de Mbappé la ha dejado tiritando.

El aficionado al fútbol en Francia tiene que pagar 40 euros al mes por ver los ocho partidos de la Ligue 1 cada jornada. Y los abonados son escasos con la competición recién iniciada. Las pretensiones iniciales de la Liga hace unos meses era colocar los derechos por 1.000 millones de euros. Todo, a pesar de que se sabía –aunque entonces no era oficial– que Mbappé no seguiría. Lógicamente, nadie accedió a abonar una cifra ni similar. Entonces apareció DAZN. La plataforma de contenido multideportiva ofreció solamente 400 millones por un paquete. Nada comparado a lo ofrecido en temporadas anteriores con el galo en el PSG.