Este martes, en el Parque de los Príncipes, se disputa uno de los grandes partidos de la ida de los octavos de final de la Champions League. El PSG, en plena crisis de resultados, recibe al todopoderoso Bayern de Múnich con la gran duda de la presencia de Mbappé en el cuadro parisino. Galtier ha vuelto a jugar al despiste con la titularidad de su estrella tras incluirlo en la convocatoria.

El Paris Saint-Germain sigue jugando hasta última hora con el Bayern al despiste. Tras la dolorosa derrota en Mónaco del pasado sábado, Galtier afirmó en rueda de prensa que Mbappé no tenía opciones de jugar la ida de la eliminatoria. Pero a la mañana siguiente, el atacante francés salió al campo de entrenamiento y completó parte del mismo con sus compañeros.

Este lunes, Mbappé ha vuelto a entrenar junto a sus compañeros y ha entrado en la convocatoria para el duelo de este martes frente al Bayern de Múnich. Pero Christophe Galtier en rueda de prensa ha vuelto a sembrar la duda con la presencia de su estrella francesa: «Mbappé ha tenido un entrenamiento positivo hoy. Mañana le preguntaremos cómo se siente, pero no sé si estará con el equipo. No le pondré en la ficha para atemorizar al rival», afirmó el técnico del cuadro parisino.

Galtier sigue jugando al despiste con un Bayern que nunca se fió de este «teatro» con la estrella francesa. Hasta el último momento, parece, no se sabrá si Mbappé será titular o no en un partido decisivo para el PSG. Por otro lado, Neymar reconoció en rueda de prensa que hubo una discusión con Luis Campos después del partido ante el Mónaco, aunque fue en el buen sentido de la palabra. Aunque el atacante brasileño se quejó de que este tipo de cosas no deberían salir del vestuario.